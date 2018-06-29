Borgward выходит на рынок Германии

Borgward Group AG планирует выход на рынок Германии: автомобильная компания, офис которой расположен в Штутгарте, заключила договор об оказании услуг со стратегическим партнером - сетью станций технического обслуживания A.T.U. "Наше сотрудничество является краеугольным камнем нашего возвращения в Германию. В лице компании A.T.U мы нашли самого подходящего партнера для внедрения нашей новой бизнес-модели оказания услуг, которая поможет нам успешно выйти на рынок", - сказал в понедельник в Штутгарте старший вице-президент по маркетингу, продажам и обслуживанию Borgward Group AG Том Энлайкер (Tom Anliker). "Borgward и A.T.U совместно разработали совершенно новую концепцию оказания услуг и подготовили ее к выходу на рынок. Таким образом, мы создали основу для профессионального обслуживания автомобилей на территории всей страны", − говорит о стратегическом партнерстве руководитель сервисно-технологического отдела A.T.U Андреас Шмидт (Andreas Schmidt).

- Перекрестная ссылка: изображение доступно на сайте AP Image (http://www.apimages.com) -

В то же время автомобильная компания, офис которой расположен в Штутгарте, объявила цену своей новой модели в Германии: спортивную и полностью оснащенную модель Borgward BX7 TS Limited Edition SUV можно заказать по цене 44 200,00 евро (вкл.19% НДС, чистая стоимость 37 142,86 евро).

Сотрудничество с A.T.U и прямой онлайн-маркетинг являются неотъемлемыми элементами инновационной концепции оказания услуг и маркетинга компании Borgward. "Благодаря нашей стратегии мы надеемся занять лидирующие позиции на автомобильном рынке Германии. Чтобы заложить фундамент успеха, мы с самого начала разделяем понятия продаж и оказания услуг. Для нас клиент всегда в центре, и это является моделью нашего бизнеса", - продолжает Том Энлайкер.

Полный спектр услуг, выгодная цена для клиентов Borgward

Компания Borgward провела анализ существующих бизнес-моделей, требований клиентов и тенденций в других областях рынка. Результат: клиентам необходима простая и прозрачная процедура покупки без скрытых наценок и возможность осуществить ее онлайн. Кроме того, они ожидают широкую и надежную сеть сервисного обслуживания.

Принципы компании Borgward отвечают этим требованиям: компания стремится предоставить надежные средства онлайн- и традиционной оплаты. Центры проведения тест-драйвов, мобильные торговые группы, прямая доставка покупателю и акции дополняют наш спектр онлайн-услуг. Компания Borgward открыта для заключения новых соглашений Предварительным условием является поддержка потенциальным партнером бизнес-модели прямого цифрового маркетинга. "С помощью нашей новой бизнес-модели мы способны принимать своевременные и гибкие решения для соответствия постоянно меняющимся требованиям клиентов. Более того, мы обеспечиваем оптимальный охват услуг и ценовые преимущества, благодаря существенно более низкой стоимости технического обслуживания. Это означает, что наши клиенты получают выгоду сразу по нескольким пунктам: мы выпускаем на рынок наши модели, такие как Borgward BX7 TS Limited Edition, по более низкой цене, чем наши конкуренты, чьи модели обладают схожими характеристиками, и в то же время предлагаем более низкую стоимость технического обслуживания", - добавил Том Энлайкер.

Наиболее четко преимущества сотрудничества с компанией A.T.U прослеживаются, например, в использовании существующей сети станций технического обслуживания, при замене деталей, качество которых подтверждается компанией Borgward, и в стоимости технического обслуживания, которая в несколько раз ниже, чем у конкурентных брендов.

"Надежность компании Borgward с самого начала выхода на рынок обеспечивается сервисным обслуживанием в 577 филиалах A.T.U в Германии. Это эксклюзивное сотрудничество обеспечивает высокое качество обслуживания. Например, при проведении технического осмотра, ремонта и гарантийного обслуживания в соответствии с инструкциями производителя", - говорит исполнительный директор European Operations Геральд Лаутеншлагер (Gerald Lautenschläger). Восемь профессиональных центров технического обслуживания и 30 сервисных пунктов будут созданы в сети A.T.U специально для компании Borgward. Во всех остальных центрах A.T.U клиенты будут иметь возможность, например, выполнить шиномонтаж и получить несколько лет сервисного обслуживания.

При поездках в соседние европейские страны техническое обслуживание также не представляет проблем. "Наши клиенты могут получить преимущества и в данном случае, благодаря надежности автомобилей Borgward. Концепция мобильного сервиса, разработанная ADAC, обеспечивает качественное обслуживание наших клиентов по всей Европе", - добавляет Лаутеншлагер.

Основное депо A.T.U круглосуточно осуществляет доставку запасных частей по всей Германии на основе своей логистической инфраструктуры. Кроме того, A.T.U осуществляет сопутствующие услуги для компании Borgward, такие как дежурная техническая служба, центр технической подготовки специалистов и тренинговые центры.

Прямые онлайн-продажи в Штутгарте начались сегодня с эксклюзивного предложения специальной ограниченной серии Borgward BX7 TS Limited Edition. Дополнительную информацию об этом предложении можно получить на сайте http://www.borgward.com, по горячей линии Borgward 0800 / 2498888 или по адресу электронной почты de-service@borgward.com. Компания Borgward предлагает 4 года гарантии (не более 120 000 км) и четыре года технического обслуживания на территории Европы с помощью мобильного сервиса ADAC.

Модель полностью оснащена всем спектром функций обеспечения комфорта

Модель Borgward BX7 TS Limited Edition, дизайн которой сочетает в себе комфорт и наслаждение от вождения, обладает, кроме интеллектуальной системы переключения крутящего момента, современным четырехцилиндровым двигателем прямого впрыска мощностью 165 кВт (224 л.с.) и максимальным крутящим моментом в 300 ньютон-метров. Двигатель отвечает европейскому экологическому стандарту Euro 6b и имеет маркировку эффективности E. Потребление топлива составляет 11,7 / 7,3 / 8,9 л/100 км (городской цикл / загородный цикл / комбинированный цикл), выбросы CO 2 составляют 277 / 174 / 212 г/км (городской цикл / загородный цикл / комбинированный цикл).

Модель Borgward BX7 TS Limited Edition отличается высоким уровнем комфорта, комплексным мультимедийным центром CARL Connect, выдающимися характеристиками безопасности и полным оснащением. Ниже приведен обзор наиболее важных элементов оснащения и технических данных*:

Корпус



Открывание и система зажигания без ключа



Ксеноновые фары для темного времени суток TS, светодиодные дневные ходовые огни, индикаторы,автоматическая подсветка, фары с функцией сопровождения светом до дома



Широкопанорамный прозрачный люк в крыше, открывающийся под наклоном



Тонированные, жаронепроницаемые круглые окна с UV-фильтром



Четыре окна с электроприводом



Датчик дождя



Регулируемые и складываемые подогреваемые зеркала заднего вида с автоматическим регулированием яркости и встроенной периферической подсветкой



Пакет TS - корпус:



- Специальная окраска, цвет матово-серый металлик



- Колеса из металлического сплава толщиной 18 дюймов, TS дизайн



- Индивидуальная система мониторинга шин



- Аэродинамичные рейлинги и спойлер на крыше, TS дизайн (не позволяет

устанавливать багажную систему на крыше).

- Ромбовидная решетка радиатора

- Панели боковых обтекателей



- Колесные арки в цвет кузова



- Индивидуальный дизайн передних и задних брызговиков, задние со встроенными демпферами



- Логотип TS на передних брызговиках и задней двери

Интерьер и функциональное оборудование

Система безопасности B-Safety с устойчивым пассажирским блоком, определенные аварийные зоны в передней и задней части салона, защита от бокового удара; передние и боковые подушки безопасности для водителя и пассажира на переднем сиденье, боковые шторки безопасности поперек двух рядов сидений



Пакет ассистента водителя с оповещением о слепой зоне и усталости



Складное заднее сиденье 40:60, с подогревом, сиденье для детей ISOFIX, складной центральный подлокотник со встроенным ящиком и подставкой для напитков, точка для зарядки, 12 Вольт



Двухзонный кондиционер воздуха с датчиком качества воздуха и воздушным фильтром салона,дополнительная регулировка температуры и вентиляции в заднем отсеке

Регулируемый подлокотник переднего сиденья со встроенным ящиком с подсветкой и точкой для зарядки, 12 Вольт



Чехол для груза, хранится под полом багажника



Подсветка салона



Четыре окна с электроприводом



Комплексный мультимедийный центр CARL Connect:



- Центральный сенсорный экран 12,3 дюйма, управление кнопками и регулятором, кнопки с памятью,регулятор громкости



- FM RDS/AM радио, DAB+ радио, MP3 Player



- Навигация с использованием актуальной информации о дорожном движении



- Связь со смартфоном (Apple CarPlay и Android Auto), Bluetooth(R), 2 x USB, 1 x AUX-IN



- Модуль связи 4G: точка Wi-Fi, онлайн-музыка, интернет-радио, онлайн прогноз погоды



- Приложение для смартфона: запрос о техническом состоянии автомобиля / дистанционное управление окнами и системой блокировки



Акустическая система Hi-Fi с 10 динамиками



Камера с оборотом 360 градусов с различными дисплеями, дисплеем 12,3 дюйма и



ассистент парковки с записью траектории



Система круиз-контроля



Пакет TS - салон:



- Кабина водителя с TFT дисплеем и реалистичным воспроизведением



- Кожаная обивка со специальным ромбовидным рисунком на сидениях и дверях



- Спортивное сиденье с подогревом: автоматическая регулировка сиденья водителя, 8 положений / автоматическая регулировка поясничной опоры сиденья водителя, 4 положения, автоматическая регулировка пассажирского сиденья,4 положения / автоматическая регулировка поясничной опоры пассажирского сиденья, 4 положения



- Двойной многофункциональный регулируемый руль в кожаном чехле



- Индивидуальный дизайн центральной консоли с логотипом TS



- Индивидуальный дизайн рычага передач



- Спортивные педали



- Темная обивка потолка



- Нижняя обвязочная лента салона из нержавеющей стали в TS-дизайне

* Предварительные данные, возможны изменения

Технические данные для модели BX7 TS Limited Edition*

Ходовая часть / размеры



Borgward BX7 TS Limited Edition Пятидверный автомобиль повышенной проходимости для активного отдыха с пятью сиденьями, независимой и усиленной легкой ходовой частью с безопасным пассажирским отсеком, энергопоглощающими передними и задними Модель аварийными зонами, Ходовая часть боковой защитой ходовой части Длина 4 715 мм Ширина 1 923 мм Высота 1 690 мм Колесная база 2 760 мм Расстояние между передними/задними колесами 1 610 мм / 1 610 мм Сухой вес/грузоподъемность/допустимый вес автомобиля с полной заправкой и снаряжением 1 854 / 387 / 2 241 Объем багажного отсека мин/макс** 545 л / 1 377 л Гарантия 4 года / 120 000 км Управление / эксплуатация Четырехцилиндровый легкосплавный однорядный двигатель высокого давления с непосредственным впрыском топлива, с пьезоэлектрическими инжекторами, турбокомпрессором с охладителем, с управлением регулируемыми клапанами и Тип двигателя / цилиндры рециркуляцией выхлопных газов Объем 1981 см3 Диаметр и ход поршня 82 мм x 93,8 мм Мощность кВт (PS) при об/мин 165 (224) 5 500 Макс. крутящий момент Нм при об/мин 300 / 1 500-4 500 Экологический стандарт EU 6b Маркировка энергоэффективности E Объем топливного бака 60 л Постоянная автоматическая система переключения крутящего момента с регулируемой многодисковой муфтой сцепления, система контроля устойчивости Привод управления ESP(R), противобуксовочная система Коробка передач гидротрансформаторная передача Ускорение 0 - 100 км/ч 9,4 с Vмакс 208 км/ч л/100 км NEDC Загородный цикл 11,7 Городской цикл 7,3 Комбинированный цикл 8,9 Выбросы CO2, г/км Загородный цикл 277 Городской цикл 174 Комбинированный цикл 212 Ходовая часть / тормозная система подвеска Макферсона, поперечный рычаг, стойки, цилиндрические винтовые пружины, газовый Передняя ось амортизатор, стабилизатор боковой качки многозвенная ось, цилиндрические винтовые Задняя ось пружины, газовые амортизаторы универсальные дисковые тормоза, внутренняя передняя вентиляция, антиблокировочная тормозная система, система распределения тормозных усилий, ассистент торможения, электронный ручной тормоз, Тормозная система автоудержание Управление электромеханическое реечное управление 7,5 J x 18 / 235/60 R 18 W, система мониторинга Колеса / шины удельного давления шин



* Предварительные данные, возможны изменения

** Согласно VDA

Дополнительная информация

Marco Dalan (Марко Далан)

Head of Global Communications (руководитель отдела международных связей)

Email: marco.dalan@borgward.com

Тел.: +49-711-365101041

http://www.borgward.com

BORGWARD Group AG

Kriegsbergstrasse 11

70174 Stuttgart

Axel Lengert (Эксель Ленгерт)

Product Communications Director (директор отдела производства и связей)

Email: axel.lengert@borgward.com

Тел.: +49-711-365101045

http://www.borgward.com



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