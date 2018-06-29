Компания JA Solar осуществила поставку полуэлементных модулей для африканской солнечной электростанции

Намибийский проект реализуется знаменитым немецким застройщиком SunEQ GmbH, дочерней компанией известного специалиста по консалтингу в сфере возобновляемой энергетики Suntrace GmbH , совместно с поставщиком решений в области инновационных источников энергии GILDEMEISTER energy solutions. GILDEMEISTER energy solutions отвечает за строительство и монтаж конструкций объекта. По причине высокой температуры и интенсивного ультрафиолетового излучения в Намибии этот проект предъявляет очень жесткие требования к надежности фотоэлектрических модулей. Для данного объекта компания GILDEMEISTER energy solutions выбрала высокопроизводительные модули из 72 полуэлементов, гарантирующие стабильную и непрерывную генерацию электроэнергии.

По сравнению с традиционными модулями в данной разработке JA Solar используется оптимизированная технология взаимосоединения. Модули сокращают потери на сопротивление, стимулируют протекание электрического тока, увеличивая зазоры между элементами, что приводит к эффективному повышению выходной мощности. Кроме того, полуэлементные модули JA Solar характеризуются улучшенным температурным коэффициентом, что приносит значительные преимущества с точки зрения выходной мощности в условиях высоких температур. Посредством оптимизации ВОМ производителю удалось повысить стойкость модулей к ультрафиолетовому излучению. В результате изделия JA Solar способны отлично функционировать при высокой температуре и интенсивном ультрафиолетовом излучении.

Вице-президент предприятия г-н Цао Бо (Cao Bo) прокомментировал: «Имея статус ведущего мирового производителя солнечных модулей, мы неизменно прилагаем все усилия для создания технологических инноваций и обеспечения высокого качества продукции с целью удовлетворения потребностей наших клиентов и содействия решению мировых энергетических проблем».

SOURCE JA Solar Holdings Co., Ltd.