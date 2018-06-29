Компания JA Solar осуществила поставку полуэлементных модулей для африканской солнечной электростанции

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JA Solar Holdings Co., Ltd.

07:52 ET

ПЕКИН (BEIJING), 29 июня 2018 г. /PRNewswire/ -- Компания JA Solar Holdings Co., Ltd.  (код Nasdaq: JASO), ведущий мировой производитель высокоэффективных продуктов на основе солнечной энергии, сегодня сообщила о поставке полуэлементных солнечных модулей общей мощностью 6,5 мВт для солнечной электростанции в Намибии. Эта солнечная ферма является первым проектом использования подобных модулей в Намибии и первым примером применения полуэлементных модулей JA Solar на объектах коммунального масштаба.

Намибийский проект реализуется знаменитым немецким застройщиком SunEQ GmbH, дочерней компанией известного специалиста по консалтингу в сфере возобновляемой энергетики Suntrace GmbH , совместно с поставщиком решений в области инновационных источников энергии GILDEMEISTER energy solutions. GILDEMEISTER energy solutions отвечает за строительство и монтаж конструкций объекта. По причине высокой температуры и интенсивного ультрафиолетового излучения в Намибии этот проект предъявляет очень жесткие требования к надежности фотоэлектрических модулей. Для данного объекта компания GILDEMEISTER energy solutions выбрала высокопроизводительные модули из 72 полуэлементов, гарантирующие стабильную и непрерывную генерацию электроэнергии.

По сравнению с традиционными модулями в данной разработке JA Solar используется оптимизированная технология взаимосоединения. Модули сокращают потери на сопротивление, стимулируют протекание электрического тока, увеличивая зазоры между элементами, что приводит к эффективному повышению выходной мощности. Кроме того, полуэлементные модули JA Solar характеризуются улучшенным температурным коэффициентом, что приносит значительные преимущества с точки зрения выходной мощности в условиях высоких температур. Посредством оптимизации ВОМ производителю удалось повысить стойкость модулей к ультрафиолетовому излучению.  В результате изделия JA Solar способны отлично функционировать при высокой температуре и интенсивном ультрафиолетовом излучении.

Вице-президент предприятия г-н Цао Бо (Cao Bo) прокомментировал: «Имея статус ведущего мирового производителя солнечных модулей, мы неизменно прилагаем все усилия для создания технологических инноваций и обеспечения высокого качества продукции с целью удовлетворения потребностей наших клиентов и содействия решению мировых энергетических проблем».

SOURCE JA Solar Holdings Co., Ltd.

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Компания JA Solar осуществила поставку полуэлементных модулей для африканской солнечной электростанции

News provided by

JA Solar Holdings Co., Ltd.

07:52 ET