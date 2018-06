JA Solar fornisce moduli semi cella per un impianto solare in Africa

Situato in Namibia, il progetto è stato sviluppato insieme al famoso sviluppatore tedesco SunEQ GmbH, azienda consociata della società di consulenza sulle energie rinnovabili Suntrace GmbH, ed assieme al fornitore leader di nuove soluzioni energetiche GILDEMEISTER energy solution. GILDEMEISTER energy solutions è anche responsabile della costruzione del progetto. A causa delle alte temperature e delle elevate condizioni ultraviolette in Namibia, questo progetto ha requisiti molto severi in merito all'affidabilità dei moduli FV. Per questo progetto, GILDEMEISTER energy solutions ha scelto moduli semi cella a 72 celle ad elevate prestazioni di JA Solar per assicurare una produzione totale di energia stabile e costante.

Rispetto ai moduli convenzionali, i moduli semi cella di JA Solar ottimizzano la tecnologia di interconnessione, riducono la dispersione dovuta alla resistenza, incrementano il flusso di corrente aumentando il divario tra le celle, che genera un effettivo aumento della potenza in uscita. Inoltre, il modulo semi cella di JA Solar ha un migliore coefficiente termico, che porta vantaggi significativi alla potenza in uscita sotto temperature elevate. Attraverso l'ottimizzazione del BOM (distinta materiali), la capacità di resistere alle radiazioni ultraviolette è aumentata. Con il risultato che i moduli semi cella di JA Solar hanno la capacità di funzionare correttamente in ambienti ad elevate temperature e ad alte radiazioni ultraviolette.

Cao Bo, Vicepresidente di JA Solar, ha commentato, "In quanto produttori leader mondiali di moduli FV, siamo concentrati sull'innovazione tecnologica e nella realizzazione di prodotti di qualità per rispondere ai bisogni diversificati dei nostri clienti e per contribuire alla soluzione dei problemi energetici mondiali."

