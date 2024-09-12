Runergy успешно проходит ESG-оценку Synesgy с хорошим уровнем устойчивости

ШАНХАЙ, 12 сентября 2024 г. /PRNewswire/ -- Runergy, ведущая компания в сфере солнечной энергетики и производитель фотоэлектрических модулей 1-го уровня по оценке BNEF, прошла оценку Synesgy по экологическим, социальным и управленческим аспектам (ESG) с хорошим уровнем устойчивости в целом и отличным уровнем в плане бизнеса, что является ключевой вехой для Runergy как компании с хорошим уровнем соответствия принципам ESG, следующей лучшим национальными и международными подходам.

Runergy Passes Synesgy ESG Assessment with Good Level of Sustainability

Synesgy — глобальная цифровая платформа для оценки устойчивости показателей ESG в пределах цепочки поставок, разработанная организацией CRIF Ratings, кредитным рейтинговым агентством, работающим под надзором ESMA. Методика оценки показателей ESG этого агентства соответствует общепринятым международным стандартам оценки устойчивости, включая Глобальную инициативу по отчетности (GRI) и Цели в области устойчивого развития (SDG).

Агентство CRIF специализируется на отчетности кредитных бюро и бизнес-информационных системах, службах анализа, аутсорсинга и обработки операций, а также на передовых цифровых решениях для развития бизнеса и открытого банковского обслуживания. Свыше 82 000 компаний, 10 000 банков и финансовых учреждений и 600 страховых компаний пользуются услугами CRIF в более чем 40 странах. Оценка ESG Synesgy в настоящее время является ключевым эталоном оценки компаний всех размеров и отраслей в Италии и Европе, и хорошие результаты являются демонстрацией высокой эффективности, финансовой устойчивости, способности к инновациям и прочным партнерским отношениям в области устойчивого развития.

Показатель ESG Synesgy — это оценка уровня соответствия компании требованиям ESG с учетом ее отрасли и географической зоны. Получение сертификата Synesgy является свидетельством отличных показателей Runergy в области ESG и ее приверженности устойчивому развитию и высоким стандартам социальной ответственности в повседневной деятельности.

«С экологической точки зрения мы непоколебимы в своей приверженности принципам устойчивого развития. Мы используем экологически чистые материалы и производственные процессы, чтобы наш углеродный след был минимальным и мы способствовали ответственному ведению бизнеса, — сказал Юй Бинг (Yu Bing), директор по глобальному маркетингу Runergy. — Наша приверженность устойчивому развитию подтверждается нашими впечатляющими показателями ESG, которые принесли нам признание таких организаций, как Dun & Bradstreet, EcoVadis и Achilles».

Runergy получила множество наград за ESG, в том числе высшую оценку «Очень хорошо» от Dun & Bradstreet; бронзовую медаль за показатели устойчивости от EcoVadis, войдя в число 35 процентов лучших компаний; и сертификат ESG высшего уровня от Achilles.

С июня 2023 года Runergy является членом Глобального договора ООН, добровольной инициативы по поддержке ответственного ведения бизнеса. Являясь глобальным предприятием по производству фотоэлектрических панелей, Runergy продолжает интегрировать свое видение устойчивого развития в свою бизнес-стратегию и деятельность и предоставлять клиентам эффективные продукты и услуги для устойчивого развития.

«В будущем Runergy будет продолжать стремиться к устойчивому развитию и сотрудничать с нашими партнерами, чтобы сформировать устойчивое экологичное будущее», — сказал Юй.

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