若您的影像或聲音曾於2017年9月30日至2024年11月22日期間在美國伊利諾伊州被Lightricks其中一款應用程式進行分析，您或可有資格獲得集體訴訟和解賠償

費城2024年10月24日 /美通社/ -- 以下聲明由Kroll和解管理機構（Kroll Settlement Administration）針對Lightricks生物識別數據和解案（Lightricks Biometric Data Settlement）發佈。

為何我收到此通知？

Lightricks Ltd.和Lightricks US, Inc.（下稱「被告」）已在一宗集體訴訟中達成和解。該訴訟指控Lightricks的行為涉嫌違反《伊利諾伊州生物識別信息私隱法》（Biometric Information Privacy Act, 740 ILCS 14/1, et seq.，簡稱「BIPA」），涉及使用Lightricks流動應用程式（包括Facetune、Photoleap、Videoleap、LTX Studio）的用戶。該訴訟名為King訴Lightricks, LTD及Lightricks US, Inc.（King v. Lightricks, LTD and Lightricks US, Inc.），目前正在伊利諾伊州桑加蒙縣（Sangamon County）第七司法巡迴法院審理。

法院已授權發佈此通知，因為在法院決定是否對這項集體訴訟和解（下稱「和解方案」）給予「最終批准」之前，您有權了解擬議的和解方案內容以及您的選擇權。本通知概述該訴訟、擬議的和解方案內容以及您的法律權利。

誰屬和解集體成員？

和解集體成員包括：所有在2017年9月30日至2024年11月22日期間（即「集體期間」）於美國伊利諾州被Lightricks應用程式（Lightricks App）分析過影像或聲音的個人。

和解方案有何好處？

此次和解將設立一個總額為4,485,000美元（即：肆佰肆拾捌萬伍仟美元）的和解基金，用於支付以下事項：(i) 向提交經批准索償的和解集體成員支付和解款項； (ii) 向集體代表支付服務獎金； (iii) 支付律師費獎金； (iv) 支付和解管理費用； (v) 支付任何聯邦、州及/或地方稅款（包括任何利息或罰款）以及其他所有相關費用、成本或開支。

每位在規定時間內向和解管理人提交經批准索償的和解集體成員將從和解基金中獲得最高達60,000美元的和解款項。然而，若在支付服務獎金、費用獎金、和解行政費用及稅款後，核准索償的金額超出和解基金的可用餘額，則支付給索償人的和解金將按比例減少，以確保總可用現金能夠滿足所有核准索償。如果在支付所有核准索償後，和解基金中仍有剩餘款項，餘款將退還給被告。

要獲得和解賠償金，您必須在2024年12月23日之前填妥並提交《索償表格》。《索償表格》可透過www.LightricksBIPAsettlement.com在網上提交，或從網站打印後郵寄給和解管理員（Settlement Administrator）。透過郵遞方式提交的《索償表格》必須在2024年12月23日或之前寄出（以郵戳為準）。

我該如何將自己排除在和解集體之外？

如果您不想提出索償，並且不希望受到和解案的法律約束，則必須在2024年11月22日之前提交要求排除自己的信件，否則您將無法就本案中的索償和指控起訴或繼續起訴被告。請參閱和解網站及《集體通知》，以獲取有關如何排除自己在和解集體之外的資訊和指導。

如何提出異議？

如果您希望留在和解集體中，但同時對和解方案及/或對集體法律代表請求的律師費用及開支表示異議，您必須在2024年11月22日之前，向法庭提交您的異議。請參閱和解網站及《集體通知》，以獲取有關如何提出異議的資訊和指導。

在本案中，我有律師嗎？

有，法院已指定PEIFFER WOLF CARR KANE CONWAY & WISE LLP、SIRI & GLIMSTAD, LLP、WOLF HALDENSTEIN ADLER FREEMAN & HERZ LLC、DON BIVENS PLLC四家律師事務所作為本集體的代表律師。這些律師被稱為「集體法律代表」。您無需為他們的服務支付任何費用。如果您希望由其他律師代表您出庭，您可以自費聘請律師。

法院的最終批准聆訊。

法院已定於2025年1月6日上午10:30舉行最終批准聆訊，聆訊將透過Zoom視像會議進行（會議號：969 230 7334；密碼：889222）。聆訊日期或時間可能會在未另行通知的情況下更改，因此建議您定期查看www.LightricksBIPAsettlement.com以獲取最新消息。在最終批准聆訊上，各方將請求法院考慮是否應根據735 ILCS 5/2將和解集體認證為一個集體訴訟，並且如果是，將：(i) 考慮任何正確提交的異議；(ii) 確定和解是否公正、合理和充分，是否以善意且無勾結的方式進行，並應予以批准，並提供相關的裁決意見；以及(iii) 發佈最終批准命令，包括對《集體訴訟和解協議及釋放》的最終批准以及費用獎金的裁定。目前尚不清楚裁決將需多長時間。

我可以在哪裡獲取詳情？

本通知概述了擬議的和解內容。詳情請參閱《集體訴訟和解協議及釋放》文件，您可以透過以下方式獲取：

瀏覽網站 ： www.LightricksBIPAsettlement.com

： 郵遞：

Lightricks Privacy Settlement

c/o Kroll Settlement Administration LLC

PO Box 225391

New York, NY 10150-5391

Lightricks Privacy Settlement c/o Kroll Settlement Administration LLC PO Box 225391 10150-5391 電話：(833) 739-0737

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