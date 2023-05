„Rychlý a zběsilý" závod na jezeře Lung-chu v Čeng-čou propojil napětí seriálu F1H2O s městem

ČCHENG-ČOU, Čína, 4. května 2023 /PRNewswire/ -- Slavnostní zahájení a finále U.I.M. Mistrovství světa F1H2O 2023, Velká cena Čeng-čou, Čína, kterou propaguje společnost Shenzhen Tianrong Sports Culture Management Co., Ltd. v Číně, úspěšně proběhlo 30. dubna u jezera Lung-chu, Čeng-ťung New District, Čeng-čou, provincie Che-nan, Čína.

U.I.M. F1H2O World Championship 2023, Grand Prix of Zhengzhou, China U.I.M. F1H2O World Championship 2023, Grand Prix of Zhengzhou, China U.I.M. F1H2O World Championship 2023, Grand Prix of Zhengzhou, China

Město Čeng-čou se nachází v oblasti Centrálních planin, kde se zrodila čínská civilizace. Závod F1H2O se koná u malebného jezera Lung-chu, představuje kouzlo města Čeng-čou jakožto moderního národního centra a pomáhá propagovat výstavbu „letecké hedvábné stezky" Čeng-čou–Lucemburk.

Finále oficiálně začalo se zvukem startovní pistole. Dvacet motorových člunů vyrazilo jeden za druhým a jako šípy se řítily po hladině jezera Lung-chu. Řvoucí motory, valící se vlny a rychlé motorové čluny – k vidění byly napínavé a vzrušující scény. Po téměř hodině dramatického souboje se vítězem stal Jonas Andersson ze švédského týmu, který porazil všechny soupeře. Na druhém místě se umístil Shaun Torrente z týmu Abú Zabí a na třetím Ferdinand Zandbfrgen z týmu Šardžá.

U.I.M. Mistrovství světa F1H2O 2023, Velká cena Čeng-čou, Čína, je první zastávkou Mistrovství světa F1H2O v Číně po „návratu" do této země po třech letech. Jedná se také o závod motorových člunů nejvyšší kategorie a nejvyšší úrovně, který se dosud v Čeng-čou konal.

Mistrovství světa F1H2O „přistálo" v Čeng-čou a poskytlo místním občanům nejen příležitost užít si mezinárodní událost nejvyšší úrovně z první ruky, ale také ukázalo světu krásnou scenérii „města na nábřeží" v oblasti Čeng-ťung New District i živý a dynamický půvab Čeng-čou.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2067727/1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2067812/2.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2068565/3.jpg

SOURCE Shenzhen Tianrong Sports Culture Management Co., Ltd.