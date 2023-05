„Szybcy i wściekli" na jeziorze Longhu w Zhengzhou - ekscytująca melodia łącząca zawody F1H20 i miasto

ZHENGZHOU, Chiny, 4 maja 2023 r. /PRNewswire/ -- Ceremonia otwarcia i finały Grand Prix Zhengzhou, w ramach mistrzostw świata F1H20 World Championship 2023, promowane przez spółkę Shenzhen Tianrong Sports Culture Management Co. Ltd. z siedzibą w Chinach, odbyły się dnia 30 kwietnia na jeziorze Longhu, w dzielnicy Zhengdong New District miasta Zhengzhou w chińskiej prowincji Henan.

Zhengzhou znajduje się na obszarze Równiny Centralnej, kolebki chińskiej cywilizacji. Zawody F1H2O odbyły się na malowniczym jeziorze Longhu, ukazującym urok Zhengzhou jako nowoczesnego miasta w centralnej części kraju, co również jest wsparciem dla promowania budowy „Powietrznego Jedwabnego Szlaku" Zhengzhou-Luksemburg.

Finały rozpoczęły się dźwiękiem wystrzału z pistoletu startowego. 20 bolidów wystartowało kolejno, pędząc jak strzały po powierzchni jeziora Longhu. Ryk silników, fale wody i pędzące łodzie motorowe stworzyły ekscytujące i wywołujące dreszczyk emocji sceny. Po blisko godzinnej rywalizacji, Jonas Andersson ze szwedzkiego zespołu zdobył Grand Prix, pokonując wszystkich przeciwników. Shaun Torrente z zespołu Abu Zabi i Ferdinand Zandbfrgen z zespołu reprezentującego Sżardzę uplasowali się odpowiednio na drugim i trzecim miejscu.

Grand Prix Zhengzhou w ramach mistrzostw U.I.M. F1H2O World Championship 2023, jest pierwszym wydarzeniem z cyklu F1H2O, powracając do Chin po trzyletniej przerwie. Są to również zawody motorowodne o najwyższych specyfikacjach i najwyższego poziomu, jakie kiedykolwiek odbyły się w Zhengzhou.

Organizacja Mistrzostw Świata F1H2O w Zhengzhou nie tylko dała lokalnym mieszkańcom możliwość udziału w międzynarodowym wydarzeniu sportowym na najwyższym poziomie, lecz również stała się okazją do pokazania światu pięknej scenerii miasta „nad wodą" w dzielnicy Zhengdong New District, oraz uroku tętniącego życiem miasta Zhengzhou.

