SAMARITAN'S PURSE 向格林纳达空运紧急救济物资以应对飓风 BERYL

北卡罗来纳州布恩2024年7月2日 /美通社/ -- 今天，Samaritan's Purse向加勒比地区派出了灾难援助响应小组（DART）以及超过24吨的救生物资。随着飓风贝丽尔开始加强，这家总部位于北卡罗来纳州的组织在周末成立了事件管理小组，准备应对这场风暴。飓风登陆不到24小时后，Samaritan's Purse DC-8货机带着600卷防水布、3,000盏太阳能灯、一个海水淡化装置、300个可折叠的油桶和一支移动医疗设备离开了北卡罗来纳州格林斯伯勒。除了这些紧急救济物资外，货机还向格林纳达运送了13名救灾专家。

这种快速部署和调动人道主义援助和资源的目的是为预计将受风暴影响最大的岛屿社区和家庭提供关键支持。最重要的是，Samaritan's Purse正在部署，为在暴风雨过后面临严重损失的家庭带来耶稣基督的帮助和希望。

Samaritan's Purse International Relief

Samaritan's Purse总裁富兰克林•格雷厄姆说："飓风贝丽尔袭击了向风群岛，使成千上万的家庭需要紧急救济。""在飓风登陆之前，我们就开始建造货物托盘，现在正在提供救生援助。请和我一起为正在经历这场风暴的家庭祈祷，也为将为他们服务的Samaritan's Purse员工祈祷。"

飓风贝丽尔作为四级飓风登陆格林纳达，这是有记录以来最早的飓风，其强度迅速增长到五级，给向风群岛带来了毁灭性的洪水、强风破坏和停电。Samaritan's Purse正准备分发应急避难所材料，并在遭受严重破坏且现在无法获得清洁用水的地区安装水过滤系统。该组织正在通过 "圣诞儿童行动" 项目与Samaritan's Purse合作的地区与当地教会合作伙伴进行协调。

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SAMARITAN'S PURSE 简介

总部位于北卡罗来纳州布恩，可满足处于危机局势中的个人的身体和精神需求，尤其是在很少有人工作的地方。Samaritan's Purse由总裁兼首席执行官富兰克林•格雷厄姆领导，在100多个国家开展工作，为战争、疾病、灾难、贫困、饥荒和迫害的受害者提供援助。欲了解更多信息，请访问 SamaritanSpurse.org。

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