Samaritan's Purse 向格林納達空運緊急救援物資以應對颶風 Beryl

北卡羅來納州布恩2024年7月4日 /美通社/ -- 今天，Samaritan's Purse 將一隊災難援助應變小組（DART）以及超過 24 噸救生物資發運送至加勒比海。隨著颶風 Beryl 開始加強，這個總部位於北卡羅來納州的組織於週末成立事故管理小組，準備應對風暴。颶風登陸後不到 24 小時，Samaritan's Purse 的 DC-8 型貨機就裝載著 600 卷防水布、3,000 盞太陽能燈、一個海水淡化裝置、300 個可折疊豆腐罐和一套流動醫療設備，離開了北卡羅來納州格林斯博羅。 除了這些緊急救援物資外，貨機還將 13 名災難應變專家運送至格林納達。

快速部署人道主義援助，和調動資源，旨在為預計受風暴影響最嚴重的島嶼社區和家庭提供重要支援。最重要的是 Samarian's Purse 正在制定計劃協助在風暴過後損失慘重的家庭，並傳播耶穌基督帶來的希望。

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「颶風 Beryl 肆虐溫德沃德群島，使成千上萬的家庭需要緊急救援，」Samarian's Purse 主席 Franklin Graham 說：「我們在颶風登陸之前已開始建造貨盤，現正運送救生援助物資。請和我一起，為遭受暴風雨侵襲的家庭和為 Samaritan's Purse 的工作人員祈禱。」

颶風 Beryl 以 4 級颶風（有記錄以來最早的颶風）登陸格林納達，強度迅速增至 5 級，給向風群島帶來毀滅性的洪水、大風破壞和停電。Samarian's Purse 正準備發放緊急避難物資，並在損毀嚴重且缺乏乾淨食水的地區設置濾水器。Samaritan's Purse 正在與當地教會合作夥伴進行協調，兩者之前透過 Operation Christmas Child 項目結緣。

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Samaritan's Purse 簡介

總部位於北卡羅來納州布恩的 Samarian's Purse，可以滿足危機情況下的個人的身體和精神需求，尤其是在很少有人展開工作的地方。 Samarian's Purse 由主席兼行政總裁 Franklin Graham 領導，在 100 多個國家工作，為戰爭、疾病、災難、貧窮、飢荒和迫害的受害者提供援助。有關更多資訊，請瀏覽 SamaritansPurse.org。

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