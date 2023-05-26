SANY Hosts Global General Assembly 2023 для дилеров и представителей клиентов

ПЕКИН, 26 мая 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания SANY, являющаяся одним из ведущих мировых производителей строительной техники, недавно провела Global General Assembly 2023 в Чанше с 16 по 17 мая. В этом мероприятии приняли участие более 1 200 дилеров и представителей клиентов из почти 100 стран и регионов, включая Соединенные Штаты, Германию, Францию, Индию, Таиланд и Индонезию, для обсуждения беспроигрышных стратегий развития.

Global General Assembly two days collection

В ходе конференции старший вице-президент Сюй Мин и директор главного офиса международных операций SANY подчеркнул, важность сотрудничества в условиях глобального кризиса и возможностей. Он представил стратегию международного развития SANY, подчеркнув ее нацеленность на совершенствование продукции, построение логистических "каналов", а также повышение уровня цифровизации и обслуживания в будущем. Сюй также выразил надежду на укрепление сотрудничества с дилерами и клиентами по всему миру в целях создания светлого будущего.

В рамках конференции также состоялось подписание контрактов, объем предполагаемых заказов составил 1,172 млрд. юаней.

Компания SANY продемонстрировала 42 новых продукта, включая SKT105E, являющийся "Зеленым продуктом", который может похвастаться нулевым уровнем выбросов и сокращением выбросов углекислого газа примерно на 130 тонн на грузовик в год. Потребление энергии при спуске тяжелой техники SANY, снижено примерно на 90%, а коэффициент рекуперации энергии увеличен примерно на 10% по сравнению с отраслевыми показателями.

Кроме того, SY19E - первый мини-электрический экскаватор, выпущенный компанией SANY, - отличается высокой эффективностью, энергосбережением, безопасностью и надежностью, а также длительным временем работы от аккумулятора. Предлагается множество вариантов конфигурации для удовлетворения потребностей клиентов в различных странах.

17 мая компания SANY продемонстрировала гостям "Lighthouse Factory", чтобы они смогли ощутить магию интеллектуального производства. Вечером в Люяне было устроено шоу фейерверков, чтобы поприветствовать и по достоинству оценить прибытие гостей со всего мира.

"Компания SANY стремится совершенствовать продукцию, строить логистические каналы, повышать уровень цифровизации и обслуживания, чтобы способствовать взаимовыгодному развитию с нашими глобальными дилерами и клиентами", - сказал Сюй. "Global General Assembly 2023 - это успешное мероприятие, в котором приняли участие дилеры и представители клиентов со всего мира для обсуждения будущего роста и успеха".

Для ознакомления с основными моментами SANY Global General Assembly 2023 перейдите по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=4ovZiEqe8II

Видео - https://mma.prnewswire.com/media/2085209/Global_General_Assenbly_twodays_collection.mp4

Логотип - https://mma.prnewswire.com/media/1518641/logo_Logo.jpg

SOURCE SANY Group