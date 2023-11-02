SAP, 2023'te SAP TechEd'de Her Geliştiriciyi Üretken Yapay Zeka Geliştiricisine Dönüştürüyor

SAP, Üretken Yapay Zeka Uygulama Geliştirme ve Vektör Veritabanı Yeteneklerindeki Yeniliklerin yanı sıra Yapay Zeka Çağında Geliştiriciler için Yeni Öğrenme Fırsatlarını Açıklıyor

BANGALORE, Hindistan, 2 Kasım 2023 /PRNewswire/-- SAP SE (NYSE: SAP) 2023'teki SAP TechEd etkinliğinde, her beceri seviyesindeki geliştiricilerin yapay zeka çağında işlerini güçlendirmelerini sağlamayı amaçlayan kapsamlı bir dizi üretken yapay zeka yeteneklerini ve gelişmelerini duyurdu.

SAP SE'nin Teknolojiden Sorumlu Şefi ve Yönetim Kurulu üyesi Juergen Mueller, "Günümüzün dinamik teknolojisi ve işletme ortamı, her developer'ın bir yapay zeka geliştiricisi olması gerektiği anlamına geliyor" dedi. "AI-infused destekli profesyonel kod araçlarından, SAP İşletme Teknoloji Platform'unda üretken yapay zeka uzantıları ve uygulamaları oluşturmaya yönelik tek noktadan hizmete kadar SAP TechEd'de başlattığımız yenilikler, yapay zeka devriminin kalbinde yer alan geliştiricileri destekliyor ve onlara işletmelerin çalışma şeklini dönüştürmek için ihtiyaç duydukları kaynakları sağlıyor."

İşletmeler üretken yapay zekadan iş değeri elde etmeyi hedeflediğinden, profesyonel ve vatandaş geliştiriciler arasında etkili işbirliği hayati önem taşıyor. SAP, 2022 yılında SAP TechEd'de başlatılan düşük kodlu SAP Build çözümlerini kullanan işletme uzmanlarıyla işbirliğini kolaylaştıran SAP Build Code çözümlerini piyasaya sürüyor. SAP uygulamaları ve SAP ekosistemi için benzersiz bir şekilde geliştirilen SAP Build Code çözümleri geliştiriciler için yapay zeka destekli verimlilik araçları sunar ve Java ve JavaScript geliştirme için optimize edilmiştir. SAP Build Code ayrıca SAP'nin yeni üretken yapay zeka AI copilot Joule'nin (işi gerçekten anlayan yardımcı pilot) gücünden yararlanarak üretkenliği daha da artırır, veri modeli, uygulama mantığı ve test komut dosyası oluşturma için kod oluşturma yeteneklerini entegre eder.

İyi veriler, iyi AI'ın temelidir ve SAP HANA Cloud, çoklu model tekliflerine hiçbir ek ücret ödemeden yeni vektör veritabanı özellikleri ekleyerek veri alanında yeniliklere öncülük etmeye devam ediyor. Vektör veri depoları, yapay zeka modellerine uzun vadeli bellek ve daha iyi bağlam sağlamak için metin, resim veya ses gibi yapılandırılmamış verileri yönetir. Bu, benzer nesneleri hızlı bir şekilde bulmayı ve almayı kolaylaştırır. Örneğin kullanıcılar ödeme geçmişini incelemek ve bireysel siparişleri takip etmek için sözleşmelerindeki dile göre tedarikçileri arayabilir. Bu güçlü yeni vektör veritabanı özellikleri büyük dil modelleri ile bir kurumun görev kritik verileri arasındaki etkileşimleri geliştirir. Bu yenilik, SAP geliştiricilerinin, halüsinasyonları azaltmak için sektöre özel müşteri verilerini kullanan güvenli, özel bir çerçeve içerisinde radikal biçimde yeni veri öngörüsü düzeyleri sunma konusunda ön sıralara çıkmasına yardımcı oluyor.

Geliştiricilerin SAP BTP'de AI- ve üretken yapay zeka destekli uzantılar ve uygulamalar oluşturmasına yönelik yeni bir tek durak noktası olan AI Foundation, geliştiricilerin etkisini ve verimliliğini artırmaya daha da yardımcı olacak. AI Foundation, kullanıma hazır AI hizmetleri ve en iyi büyük dil modellerine erişimden vektör veritabanı yeteneklerine ve AI çalışma zamanı ve yaşam döngüsü yönetimine kadar geliştiricilerin SAP BTP'de işe hazır AI araçları oluşturmaya başlamak için ihtiyaç duyduğu her şeyi içerir.

Teknolojik inovasyonun hızlı temposu, yetenekli geliştiricilere yönelik küresel talebi artırdı ve SAP, buna paralel olarak öğrenme fırsatlarını da artırıyor. SAP, 2025 yılına kadar iki milyon profesyonelin becerilerini artırma ve halihazırda mevcut olan ücretsiz AI öğrenme içeriğini tamamlama taahhüdünün bir parçası olarak, bugün ABAP Cloud geliştirme modelini kullanan arka uç geliştiriciler için yeni rol tabanlı sertifikasyon ve ücretsiz öğrenme kaynaklarını başlattı. SAP BTP ve SAP S/4HANA üzerindeki ABAP geliştirme araçlarını kapsayan iki yeni öğrenme kaynağı SAP Learning sitesinde mevcuttur. Çevik ve buluta uyumlu işletme dönüşümü için tasarlanmıştır, geliştiricilere SAP'ın temiz çekirdek stratejisiyle uyumlu buluta hazır uzantılar oluşturma becerileri kazandırır.

SAP, Stanford HAI (İnsan Merkezli Yapay Zeka Enstitüsü) Kurumsal Ortaklık Program 'ına da katıldı. SAP'daki araştırmacılar ve mühendisler, üretken yapay zeka ve iş dünyasının kesişimi konusunda araştırma görevlileri ve öğrenciler de dahil olmak üzere Stanford akademik topluluğuyla birlikte çalışacak.

2023 yılında SAP TechEd'de yapılan tüm duyurulara ilişkin ayrıntılar için lütfen buradaki haber kılavuzumuzu ziyaret edin.

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SAP Hakkında

SAP'nin stratejisi her işletmenin akıllı, sürdürülebilir bir kuruluş olarak çalışmasına yardımcı olmaktır. Kurumsal uygulama yazılımında pazar lideri olarak, her boyutta ve her sektörden şirketin en iyi şekilde çalışmasına yardımcı oluyoruz: SAP müşterileri, toplam küresel ticaretin 87%'sini oluşturuyor. Makine öğrenimimiz, Nesnelerin İnterneti (IoT) ve gelişmiş analiz teknolojilerimiz, müşterilerimizin işletmelerini akıllı kuruluşlara dönüştürmeye yardımcı olur. SAP, insanlara ve işletmelere derin iş içgörüleri kazandırır ve rakiplerinin önünde kalmalarına yardımcı olan işbirliğini teşvik eder. Şirketlerin yazılımımızı istedikleri şekilde, kesinti yaşamadan kullanabilmeleri için teknolojiyi basitleştiriyoruz. Uçtan uca uygulama ve hizmet paketimiz, dünya çapında 26 sektördeki işletme ve kamu müşterilerimizin kârlı bir şekilde çalışmasına, sürekli uyum sağlamasına ve fark yaratmasına olanak tanır. SAP, küresel bir müşteri, iş ortağı, çalışan ve düşünce lideri ağıyla dünyanın daha iyi çalışmasına ve insanların yaşamlarını iyileştirmesine yardımcı oluyor. Daha fazla bilgi için www.sap.com adresini ziyaret edin.

Bu belge, gelecekteki olaylarla ilgili tahminler, projeksiyonlar veya diğer ifadeler olan ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bu beyanlar, fiili sonuçların ve çıktıların önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek risklere ve belirsizliklere tabi olan mevcut beklentilere, tahminlere ve varsayımlara dayanmaktadır. Bu riskler ve belirsizliklerle ilgili ek bilgiler, SAP'nin 2022 Yıllık Raporunun Form 20-F'deki risk faktörleri bölümü dahildir ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na yaptığımız başvurularda bulunabilir.

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