SBC-Veranstaltungen: DOOM-Mann" John Romero hält eine Rede auf dem CasinoBeats-Gipfel

LONDON, 29. April 2024 /PRNewswire/ -- Der preisgekrönte Programmierer, Spieldesigner und Level-Designer John Romero, der für ikonische Klassiker wie Doom" und Wolfenstein 3D" verantwortlich ist, wird den kommenden CasionBeats Summit anführen.

In seiner Grundsatzrede mit dem Titel "Bridging Worlds: Nostalgie, Innovation und die Zukunft - eine Reise mit John Romero" wird Romero Einblicke aus seiner umfangreichen Erfahrung im Bereich der Videospiele geben, die darauf zugeschnitten sind, die Denkweise der Online-Casino-Branche zu inspirieren und voranzubringen. Die Keynote wird im Rahmen des Konferenzschwerpunkts "Produkt" stattfinden und den ersten Tag des Gipfels am Mittwoch, den 22. Mai, im InterContinental Hotel in Malta einleiten.

Romero kommentierte: "Das Schöne am Spieldesign ist, dass seine Grundprinzipien über Videospiele hinausgehen - man kann sie in jeder Branche anwenden, in der es darauf ankommt, den Menschen ein positives Erlebnis zu bieten.

"Ich freue mich sehr darauf, vor einem Publikum von Casinoexperten zu sprechen und meinen eigenen Weg bei der Entwicklung einiger der erfolgreichsten Videospiele auf dem Markt zu teilen. In meiner Keynote geht es darum, Casino-Entwickler zu inspirieren, Grenzen zu überschreiten, kreativ zu werden und die Art von fesselnden Erlebnissen zu schaffen, die die Spieler auf neue und aufregende Weise in ihren Bann ziehen."

Romero, der als "Vater der Ego-Shooter" bezeichnet wird, kann auf eine glanzvolle Karriere zurückblicken, die sich über 40 Jahre in der Videospielbranche erstreckt. Er gilt als einer der ersten Indie-Spieleentwickler und begann seine Arbeit 1979, wobei er seine Fähigkeiten auf Großrechnern verfeinerte, bevor er 1981 auf den Apple II umstieg.

Nachdem er acht Jahre lang Indie-Spiele programmiert hatte, erhielt Romero 1987 seinen ersten offiziellen Job in der Branche bei Origin Systems, bevor er die Unternehmen Inside Out Software (1988) und Ideas From The Deep (1989) mitbegründete. Im März 1989 wechselte Romero zu Softdisk und baute dort die erste PC-Spiele-Abteilung des Unternehmens auf.

Im Februar 1991 gründete Romero zusammen mit seinen Softdisk-Kollegen John D. Carmack, Adrian Carmack und Tom Hall die Spielefirma id Software. Seine Zeit bei id Software markierte den Höhepunkt seiner Karriere, wo er eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung historischer Titel wie Doom, Doom II spielte: Hell On Earth, Wolfenstein 3D, Commander Keen und Quake. Während dieser Zeit war Romero als ausführender Produzent und Spieldesigner für Heretic und Hexen tätig und entwarf persönlich Level für Doom, Quake, Commander Keen und Wolfenstein 3D.

In jüngerer Zeit gründeten Romero und seine Frau Brenda Romero im August 2015 Romero Games, die 2017 die Spiele Gunman Taco Truck, 2019 SIGIL und 2020 Empire of Sin veröffentlichen werden. Im März 2022 schuf Romero als Reaktion auf die russische Invasion in der Ukraine ein neues Level von Doom II, dessen Erlös dem Ukrainischen Roten Kreuz zugute kommt. Im Juli 2022 veröffentlichte Romero seine ersten Memoiren "DOOM Guy".

Rasmus Sojmark, CEO und Gründer von SBC, sagte: "Wir freuen uns sehr, John Romero beim CasinoBeats Summit begrüßen zu dürfen. Eine wahre Legende. Als sein Name auf meinem Schreibtisch auftauchte, habe ich sofort zugesagt. Als Wegbereiter zahlreicher Videospiele, die wirklich das Genre definieren, ist er in der Tat der perfekte Hauptredner, um über innovative Spielmechaniken, Kreativität und die Herstellung eines Hits zu sprechen, egal ob es sich um Videospiele oder Casinos handelt.

"Dies ist eine unglaubliche Gelegenheit für Spieldesigner, Entwickler und die gesamte Branche, einen Einblick in das Innenleben einer Branche zu bekommen, die schon mehrfach die Ideen für Spielautomaten und andere Casino-Produkte inspiriert hat".

Während der Keynote wird Romero seine umfangreiche Karriere in der Videospielbranche Revue passieren lassen. Er wird auf seine erfolgreichsten Titel zurückblicken und den Teilnehmern Einblicke geben, die über die Grenzen der Branche hinausgehen, sie inspirieren und ihnen helfen, die Casino-Gaming-Landschaft zu erneuern.