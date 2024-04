Événements SBC : Discours John Romero, concepteur de DOOM, au sommet CasinoBeats

LONDRES, 30 avril 2024 /PRNewswire/ -- John Romero, programmeur primé, concepteur de jeux et concepteur de niveaux ayant travaillé à la création de titres emblématiques tels que « Doom » et « Wolfenstein 3D », prononcera un discours lors du prochain sommet CasionBeats.

Dans son discours intitulé « Bridging Worlds : Nostalgia, Innovation, and the Future – A Journey with John Romero », M. Romero présentera des perspectives tirées de sa vaste expérience dans le domaine des jeux vidéo. Ces informations seront conçues pour inspirer et faire progresser l'état d'esprit du secteur des casinos en ligne. Le discours fera partie de la série de conférences « Produit » et inaugurera le premier jour du sommet le mercredi 22 mai, à l'hôtel InterContinental de Malte.

M. Romero a commenté : « La beauté de la conception de jeux est que ses principes fondamentaux s'étendent au-delà des jeux vidéo. Vous pouvez les utiliser dans n'importe quel secteur où il est essentiel de créer une expérience positive pour les gens. »

« J'ai hâte de partager mes perspectives avec un public d'experts en casino et de parler de mon expérience en tant que concepteur de certains des jeux vidéo qui ont connu le plus grand succès. Mon discours vise à inspirer les développeurs de casinos à repousser les limites, à faire preuve de créativité et à créer le genre d'expériences immersives qui attirent vraiment les joueurs en utilisant des approches nouvelles et passionnantes. »

Salué comme le « père des jeux de tir à la première personne », John Romero peut se vanter d'avoir mené une brillante carrière de plus de 40 ans dans l'industrie du jeu vidéo. Considéré comme l'un des premiers développeurs de jeux indépendants, il a commencé à travailler dans le secteur en 1979. Après avoir perfectionné ses compétences en travaillant avec les ordinateurs centraux, il est passé au Apple II en 1981.

Après avoir programmé des jeux indépendants pendant huit ans, M. Romero a obtenu son premier emploi officiel dans l'industrie chez Origin Systems en 1987, puis a cofondé les entreprises Inside Out Software (1988) et Ideas From The Deep (1989). En mars 1989, il est passé à Softdisk et a établi la première division de jeux pour PC de l'entreprise.

En février 1991, M. Romero a cofondé la société de jeu id Software avec d'autres collègues de Softdisk, John D. Carmack, Adrian Carmack et Tom Hall. Lors de son passage chez id Software, il connut la période la plus brillante de sa carrière, jouant un rôle déterminant dans le développement de titres historiques tels que Doom, Doom II : Hell On Earth, Wolfenstein 3D, Commander Keen et Quake. Au cours de cette période, il a été producteur exécutif et concepteur de jeux sur les titres Heretic et Hexen, en plus de concevoir personnellement des niveaux pour Doom, Quake, Commander Keen et Wolfenstein 3D.

Plus récemment, John Romero et son épouse Brenda Romero ont créé Romero Games en août 2015, publiant les jeux Gunman Taco Truck en 2017, SIGIL en 2019 et Empire of Sin en 2020. En mars 2022, en réponse à l'invasion russe de l'Ukraine, M. Romero a créé un nouveau niveau de Doom II dont tous les profits ont été versés à la Croix-Rouge ukrainienne. En juillet 2022, il a publié ses premiers mémoires « DOOM Guy ».

Rasmus Sojmark, directeur général et fondateur de SBC, a déclaré : « Nous sommes ravis d'accueillir John Romero, une véritable légende, au Sommet de CasinoBeats. Quand j'ai vu son nom apparaître sur mon bureau, je n'ai eu aucune hésitation à dire oui à cette proposition. En tant que pionnier de nombreux jeux vidéo qui ont redéfini leur genre, il est en effet le conférencier d'honneur idéal pour parler de concepts de jeux innovants, de la créativité et des manières de créer un produit à succès, qu'il s'agisse de jeux vidéo ou de casino. »

« Pour les concepteurs de jeux, les développeurs et l'ensemble de l'industrie, il s'agit d'une occasion exceptionnelle d'avoir un aperçu des rouages internes d'une industrie qui a inspiré à plusieurs reprises les jeux à sous et d'autres produits de casino. »

Au cours de la conférence, M. Romero évoquera sa longue carrière dans l'industrie du jeu vidéo. En plus de revenir sur ses titres qui ont connu le plus de succès, il fournira aux participants des perspectives qui transcendent le cadre de chaque industrie, aidant son public à trouver une inspiration et à innover dans le paysage des jeux de casino.