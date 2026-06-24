- Se espera que una obra excepcional de David Hockney lidere la subasta de Phillips en Londres, a medida que se acelera la demanda en el mercado del artista

LONDRES, 24 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Phillips se enorgullece en presentar las obras más destacadas de la subasta de arte moderno y contemporáneo, que tendrá lugar por la tarde y por la noche, que se va a llevar a cabo el 26 de junio en Londres, encabezada por The Only One with Waves (1991) de David Hockney, una pintura importante de un momento crucial en la carrera del artista.

David Hockney, The Only One with Waves, 1991 Estimate: £1,800,000–2,500,000

Realizada poco después de adquirir su casa en Malibú, The Only One with Waves resume la conexión de Hockney con la costa del sur de California y su perdurable fascinación por el agua, ya sea en la forma del tema como de la sensación. Alejándose de la quietud controlada de sus célebres pinturas de piscinas, Hockney se vuelca en el dinamismo del Océano Pacífico, capturando lo que describió como "el movimiento cercano del agua misma... en constante cambio, infinitamente fascinante". La perspectiva plana, el color luminoso y el trazo rítmico crean una composición que resulta inmediata e inmersiva.

Pintada en un momento de mayor ambición creativa, esta obra refleja la dedicación paralela de Hockney al diseño escénico a principios de la década de 1990, incluyendo importantes encargos de ópera. Su comprensión del espacio como algo construido —estratificado, teatral y fluido— encuentra un paralelismo directo en los contornos sinuosos y las formas abreviadas de las olas. Al destilar el paisaje a sus elementos esenciales, Hockney logra un equilibrio entre la observación y la invención, anticipando los avances de la serie Very New Paintings, iniciada al año siguiente.

La pintura marca además un nuevo capítulo en el diálogo de Hockney con el agua. Abarcando desde las intrincadas superficies de A Bigger Splash (1967) hasta el tratamiento más gestual que se observa aquí, The Only One with Waves demuestra su capacidad en constante evolución para traducir el movimiento y la luz en un lenguaje visual de notable claridad y energía.

Olivia Thornton, vicepresidenta de Arte Moderno y Contemporáneo para Europa, declaró: "Junio en Londres es un momento clave en el calendario artístico internacional y estamos encantados de aprovechar el gran impulso de nuestra subasta nocturna White Glove celebrada en Nueva York el mes pasado. Tras ese éxito, nos entusiasma presentar nombres importantes, desde la vanguardia de la posguerra hasta destacados artistas contemporáneos. Esperamos dar la bienvenida a nuestros clientes a una subasta que refleje la profundidad, la energía y el carácter internacional del mercado actual".

La subasta sirve como punto de reunión de artistas de distintas generaciones, junto con una presentación especial de la obra de Hockney en un momento de gran auge tanto para la crítica como para el mercado. La muestra previa se puede visitar en las galerías de Phillips en Berkeley Square hasta la subasta, que tendrá lugar el 26 de junio a las 14:00 (hora británica).

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