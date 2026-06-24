Une œuvre rare de David Hockney devrait être la vedette de la vente aux enchères chez Phillips à Londres, alors que la demande pour les œuvres de l'artiste ne cesse de s'intensifier

LONDRES, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- Phillips est fier de présenter les temps forts de la Modern & Contemporary Art Evening & Afternoon Sale, qui se tiendra le 26 juin à Londres, avec en tête d'affiche l'œuvre de David Hockney intitulée The Only One with Waves (1991), un tableau majeur issu d'un moment charnière de la carrière de l'artiste.

David Hockney, The Only One with Waves, 1991 Estimate: £1,800,000–2,500,000

Réalisée peu après l'acquisition de sa maison à Malibu, l'œuvre The Only One with Waves incarne l'attachement de Hockney à la côte sud de la Californie ainsi que sa fascination de longue date pour l'eau, à la fois en tant que sujet et en tant que sensation. S'éloignant de la quiétude maîtrisée de ses célèbres tableaux représentant des piscines, Hockney se tourne vers le dynamisme de l'océan Pacifique, captant ce qu'il décrivait comme « le mouvement intime de l'eau elle-même… en constante évolution, infiniment fascinant ». Une perspective aplatie, des couleurs lumineuses et des traits rythmés créent une composition qui donne une impression d'immédiateté et d'immersion.

Réalisée à une époque où son ambition créative était à son apogée, cette œuvre témoigne de l'intérêt que Hockney portait parallèlement à la scénographie au début des années 1990, notamment à travers d'importantes commandes pour l'opéra. Sa conception de l'espace comme une construction (stratifiée, théâtrale et fluide) trouve un équivalent direct dans les contours amples et les formes épurées des vagues. En réduisant le paysage à ses éléments essentiels, Hockney parvient à un équilibre entre observation et invention, préfigurant ainsi les avancées de la série Very New Paintings lancée l'année suivante.

Ce tableau marque également le début d'un nouveau chapitre dans le dialogue que Hockney entretient avec l'eau. Des surfaces complexes de A Bigger Splash (1967) au traitement plus gestuel que l'on observe ici, The Only One with Waves, l'artiste démontre sa capacité, en constante évolution, à traduire le mouvement et la lumière en un langage visuel d'une clarté et d'une énergie remarquables.

Olivia Thornton, vice-présidente adjointe du département d'art moderne et contemporain pour l'Europe, déclare : « Le mois de juin à Londres est un moment clé du calendrier artistique international et nous sommes ravis de poursuivre sur la lancée de notre White Glove Evening Sale qui s'est tenue à New York le mois dernier. Dans la foulée de ce succès, nous sommes ravis de vous présenter des figures majeures de l'avant-garde d'après-guerre ainsi que des artistes contemporains de premier plan en activité. Nous sommes impatients d'accueillir nos clients à une vente qui reflète la richesse, le dynamisme et le caractère international du marché actuel ».

Cette vente rassemble des artistes de différentes générations, parallèlement à une présentation ciblée de l'œuvre de Hockney, à un moment où celui-ci bénéficie d'un élan tant critique que commercial. L'exposition préalable est accessible dans les galeries Phillips de Berkeley Square jusqu'à la vente aux enchères du 26 juin à 14h (heure de Londres).

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