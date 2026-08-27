Seaspan logra una mejora en su calificación de grado de inversión por parte de KBRA

SINGAPUR, 27 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Seaspan Corporation Pte. Ltd. (Seaspan), líder mundial en transporte marítimo y el mayor propietario y operador independiente de buques portacontenedores del mundo, anunció hoy que Kroll Bond Rating Agency (KBRA) ha mejorado las calificaciones de emisor y de deuda sénior no garantizada de la compañía de BB+ a BBB-, al tiempo que ha confirmado su calificación de deuda sénior garantizada de BBB.

La mejora de la calificación reconoce el continuo crecimiento de Seaspan, su sólido perfil de flujo de caja contractual, su flexibilidad de financiación, sus altas tasas de utilización y su rendimiento operativo constante, lo que refleja la solidez del modelo de negocio y la estrategia a largo plazo de la compañía. KBRA citó el aumento de escala de Seaspan, la expansión de su flota libre de cargas, la mayor duración promedio de los contratos de fletamento, la diversificación de sus fuentes de financiación y su demostrada resiliencia ante los ciclos del mercado como factores clave que respaldan la mejora de la calificación.

"Esta mejora de calificación representa un hito importante para Seaspan y es una prueba de la ejecución rigurosa de nuestra estrategia a largo plazo, nuestro sólido modelo de negocio y los fuertes flujos de caja contractuales con nuestros clientes clave", declaró Andreas Brauch, director financiero de Seaspan. "Obtener la calificación de grado de inversión con KBRA refleja la solidez de nuestra plataforma operativa y nuestro compromiso de mantener un perfil financiero robusto, al tiempo que continuamos invirtiendo en un crecimiento de calidad".

La revisión de la calificación se produce mientras Seaspan continúa invirtiendo en la expansión y modernización de su flota, reforzando su compromiso de brindar a sus clientes buques eficientes, fiables y respetuosos con el medio ambiente. Seaspan sigue centrada en mantener una sólida base financiera, al tiempo que busca oportunidades que aumenten el valor para el cliente y respalden un crecimiento de calidad a largo plazo.

Lea aquí el informe de la agencia de calificación crediticia Kroll Bond Rating Agency: KBRA Upgrades Ratings for Seaspan Corporation

Acerca de Seaspan Corporation Pte. Ltd.

Seaspan es el principal propietario y operador de activos marítimos del mundo, especializado en arrendamientos a largo plazo y a precio fijo para las navieras más importantes del mundo. A fecha de 30 de junio de 2026, la flota operativa de Seaspan constaba de 247 buques, pro forma sin incluir los buques de nueva construcción pendientes de entrega (entre ellos, cuatro buques portacoches y camiones, cinco buques metaneros de gran tamaño y cuatro buques grúa pórtico de escotilla abierta), con una capacidad total de flota de aproximadamente 2,5 millones de TEU una vez entregadas todas las unidades.