Secure World bringt „COVID19-Guard" heraus, eine berührungslose Walk-through-Sicherheitslösung

Während der Pandemie 2020 wird Koreas Maskenpflicht gewürdigt

Die zunehmenden Fälle in Europa erfordern die Einführung von Richtlinien und Strategien nach koreanischem Vorbild

„K-Quarantine" ist zu einem Vorzeigemodell geworden, während sich COVID-19 in der Welt ausbreitet

Es wird empfohlen, die Technologie- und Strategiestandards durch Messung an K-Quarantine festzulegen

Hoffnung auf Stabilisierung durch den Austausch von K-Quarantine-Lösungen

Da die Fälle weltweit auf über 50 Millionen steigen, wird eine Lösung benötigt

SEOUL, Südkorea, 14. November 2020 /PRNewswire/ -- Da sich COVID-19 weltweit rasch ausbreitet und die „Untact"-Kultur an Bedeutung gewinnt, steigt auch der Bedarf an einem berührungslosen System. Zur Anpassung an die neue Normalität ist ein Verständnis erforderlich, wie die berührungslosen Lösungen funktionieren und wie sie in der Pandemie zur Anwendung kommen können.