Secure World lance « COVID19-Guard », une solution de sécurité sans contact et de type « walkthrough ».

Secure World(www.secureworld.co.kr) fournit une solution basée sur l'IA et contribue à la prévention du virus en promouvant la culture du sans contact, concept clé de la K-quarantine.

COVID19-guard est un produit qui peut reconnaître plusieurs données simultanément et avec précision. Personne n'a besoin d'être là ou d'interagir avec la machine.

La solution COVID19-guard, automatisée et sans personnel, utilise l'algorithme du réseau neuronal artificiel pour construire un modèle d'apprentissage automatique en reconnaissant, collectant et triant les données de manière répétée. De plus, elle reconnaît les personnes qui ne portent pas de masque tout en les identifiant. L'écran identifiera la personne avec l'instruction audio pour renforcer l'utilisation des masques et pour construire un environnement sécurisé.

Alors que le nombre de cas confirmés augmente de 50 millions à travers le monde et que le nombre de morts dépasse les 10 000, la Corée réussit à maintenir son nombre cas en dessous de 100. Alors que la K-quarantine est largement saluée, il est trop tôt pour que le monde baisse sa garde.

Face à une deuxième vague de COVID-19, l'Europe souligne le succès de la K-Quarantine. Si le mandat de masque et le succès des produits de k-quarantine en dépit des revers économiques mondiaux démontrent les succès, la large compréhension des virus a joué un rôle important dans la prévention d'une épidémie.

Le personnel de Secure World a souhaité que le monde et la Corée puissent revenir à la nouvelle normalité sans COVID-19, et que les entreprises et la nation se remettent rapidement sur pied pour accueillir le monde après la COVID-19. « Nous ferons de notre mieux pour aider le monde avec COVID19-Guard, qui est construit sur l'infrastructure exceptionnelle de la K-quarantine et de la technologie », a ajouté le personnel.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1333839/1.jpg

Related Links

http://www.secureworld.co.kr



SOURCE Secure World