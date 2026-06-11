Sedano's Supermarkets lanza la campaña "Donde nacen las supersticiones" previo a las celebraciones del fútbol este verano

La nueva campaña resalta cómo las familias hispanas celebran la temporada internacional de fútbol a través de la comida, la tradición y la comunidad

MIAMI, 11 de junio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Mientras Miami se prepara para recibir una de las celebraciones de fútbol más importantes del mundo este verano, Sedano's Supermarkets, la cadena de supermercados hispana líder en Estados Unidos, lanza su nueva campaña, "Donde nacen las supersticiones", una iniciativa que celebra las tradiciones, comidas y rituales que unen a los fanáticos durante la temporada de partidos.

edano’s Supermarkets, la cadena de supermercados hispana líder en Estados Unidos, lanza su nueva campaña, “Donde nacen las supersticiones”, una iniciativa que celebra las tradiciones, comidas y rituales que unen a los fanáticos durante la temporada de partidos. Speed Speed

Dado que Miami será sede de varios partidos internacionales este verano, Sedano's busca posicionarse como el supermercado de confianza para las familias y amigos que celebran los juegos desde casa.

Inspirada en la idea de que los fanáticos del fútbol son extremadamente supersticiosos, la campaña muestra de manera divertida cómo los pequeños rituales, desde usar una camiseta que trae suerte hasta preparar ciertos aperitivos antes del partido, se convierten en parte esencial de la experiencia. La campaña incluye productos de Sedano's, Bauducco®, Coca-Cola® y Totino's®.

La campaña integrada cobrará vida en televisión, radio, redes sociales, plataformas digitales, merchandising en tiendas y activaciones locales en todo el sur de Florida.

Como parte de la campaña, Sedano's se asocia con el popular programa Golazo de Actualidad Radio para organizar una serie de celebraciones para aficionados en tiendas por todo el sur de Florida durante junio y julio. Los eventos familiares incluirán emisiones de radio en directo, juegos con temática de fútbol, comidas para probar, catas de bebidas sin alcohol y regalos. Gracias a Stella Artois, patrocinador de la Copa Mundial FIFA 2026™, los invitados de 21 años o mas tendrán la oportunidad de participar para ganar dos entradas para un partido en Miami, con solo visitar las sedes participantes de Sedano's en fechas específicas. Premios adicionales incluyen productos Stella Artois, camisetas de fútbol, tarjetas de regalo de Sedano's y productos de marca. Las activaciones están diseñadas para reunir a los vecinos y celebrar la emoción, las tradiciones y el espíritu comunitario que hacen del fútbol un momento cultural tan significativo.

"Los festejos del fútbol son momentos muy personales y emotivos para nuestra comunidad. Son ocasiones que unen a familias, vecinos y amigos alrededor de la comida, la cultura y la tradición", expresó Javier Herrán, Director de Marketing, (CMO) de Sedano's Supermarkets. "Con esta campaña queremos celebrar la alegría, la pasión y las supersticiones que hacen tan memorables estos encuentros, y a la vez recordarles a nuestros clientes que Sedano's está para ayudarlos a que cada encuentro sea fácil, asequible e inolvidable".

Como parte del compromiso, Sedano's seguirá compartiendo inspiración para organizar reuniones el día del partido, ideas de recetas y consejos prácticos para ayudar a los consumidores a prepararse para todo tipo de festejos, a la vez que ofrece oportunidades para que los aficionados celebren juntos en la tienda durante todo el verano.

Los próximos eventos de Golazo en las tiendas incluyen:

Sedano's — 14655 SW 56th Street, Miami — 13 de junio, 11 a.m. – 2 p.m.

Sedano's — 18600 NW 87th Ave, Hialeah — 20 de junio, 11 a.m. – 2 p.m.

Sedano's — 14524 SW 8th St, Miami — 27 de junio, 11:00 – 2 p.m.

Sedano's — 8601 Bird Rd, Miami — 11 de julio, 11 a.m. – 2 p.m.

Para más información, visite Sedanos.com.

Acerca de Sedano's Supermarkets

Fundada en 1962 por las familias Herrán y Guerra, Sedano's Supermarkets ha crecido hasta convertirse en una de las principales cadenas de supermercados independientes de Estados Unidos. Sedano's sirve a las crecientes comunidades multiculturales de Florida con 32 tiendas y más de 3,000 empleados en los condados de Miami-Dade, Broward, Orange y Osceola. Como la mayor cadena de supermercados hispanos de propiedad independiente de Estados Unidos, Sedano's es reconocida por su tradición de excelente servicio al cliente, su oferta de productos étnicos y sus precios competitivos. Para obtener más información, visite sedanos.com o siga a Sedano's en sus redes sociales a través de Facebook, X, e Instagram.

FUENTE Sedano’s Supermarkets