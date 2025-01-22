Sensor Tower: 2024 Yılında Tüketicilerin Uygulamalara Yaptığı Harcamalar Yükseldi ve Yapay Zekâ, Mobilde Büyük İlgi Odağı Oldu

Tüketicilerin mobil uygulamalara yaptığı harcama 150 milyar dolara ulaşırken, yapay zeka uygulamalarında geçirilen süre %300'lük bir artış gösterdi

SAN FRANCISCO, 22 Ocak 2025 /PRNewswire/ -- Dijital ekonominin önde gelen veri sağlayıcılarından olan Sensor Tower , 2025 yılına yönelik olarak hazırladığı yıllık State of Mobile raporunu yayınladı. Rapor, 2024 yılında uygulama içi satın alımlar ve abonelikler için yapılan tüketici harcamalarının bir önceki yıla göre %13'lük bir artışla küresel çapta 150 milyar dolara ulaştığını gösteriyor. Tüketiciler akıllı telefonlarında zaman geçirmeye devam ediyor ve geçtiğimiz yıl bu cihazlarda dünya çapında toplam 4,2 trilyon saat (bir önceki yıla göre %5,8'lik artış) geçirildi. Bununla birlikte uygulama indirmeleri ufak bir azalışla 136 milyara geriledi (bir önceki yıla göre %1'lik bir düşüş).

2024 Mobile Landscape at a Glance. Top 20 Global App Subgenres by Downloads in 2024, Worldwide

Rapor ayrıca, oyun dışı uygulamalara yapılan tüketici harcamalarındaki art arda dört yıllık büyümenin, oyunları geride bıraktığını ve oyun dışı harcamaların 2024 yılında yaklaşık 14 milyar dolar arttığını gösteriyor (yıllık %25 büyüme). İnternet üzerinden Film ve Televizyon Yayınları (11,9 milyar dolar) ve Sosyal Medya (11,7 milyar dolar), ciddi bir farkla 2024 yılında tüketici harcamaları açısından en önemli iki alt başlık oldu.

Öte yandan, 2024 yılında yapay zeka destekli Chatbot'lar tam anlamıyla bir gövde gösterisi yaptı. Tüketiciler, üretken yapay zekaya olan ilginin artmasıyla birlikte ChatGPT, Google Gemini ve Doubao gibi uygulamalarda yaklaşık 1,1 milyar dolar (yıllık %200'lik artış) harcadı. Bu uygulamalar, bir yıl içinde tüketici harcamalarına göre ilk 10'a girebilecek bir hızda büyüdü. Character AI ve ChatGPT gibi yapay zeka uygulamalarında geçirilen süre neredeyse 7,7 milyar saati aştı ve yapay zeka ile ilgili uygulamalar 17 milyar kez indirilerek tüketicilerin yapay zeka özelliklerine yönelik artan iştahını gösterdi.

Sensor Tower CEO'su ve Kurucu Ortağı Oliver Yeh; "Uygulamalar, oyun harici alanlarda da tüketicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Tüketiciler mobil cihazlarında daha fazla zaman geçirdikçe, uygulamalar üzerinden alışveriş yapma konusunda çok daha rahat hale geliyorlar. Uygulamalar da bu artan ilgiden faydalanabilmek adına para kazanma stratejilerini değiştirdi ve tüketicilerin dijital deneyimini kolaylaştırmak ve iyileştirmek için yenilikçi yollar geliştirdi. Geleceğe bakacak olursak, teknolojiyi günlük hayata sokmanın yeni ve yaratıcı yollarını bulan daha fazla uygulamanın yapay zekayı deneyeceğini düşünüyoruz."

Rapor, ilginç bir şekilde, etkileşimin son zamanlardaki en yüksek seviyelerinden hafif bir gerileme yaşadığı streaming gibi uygulama kategorilerinde, tüketicinin dijital yorgunluk belirtilerine işaret etse de, müşteri deneyimlerini geliştiren uygulamaların başarısını da vurguluyor. En hızlı büyüyen kategorilerin çoğunun başarısı, ya kullanıcıları cihazlar arası bağlama yeteneklerinden ya da müşteri deneyimlerinden kaynaklanıyor. Daha fazla şirket uygulamayı müşteri satın alma sürecine entegre ettikçe, Yiyecek ve İçecek uygulamasının indirilme sayısı (yıllık %8,5'lik artış) ve oturum sayısı (yıllık %9,2'lik artış) hızla arttı.

Raporda geçen diğer önemli noktalar:

Milyar Dolarlık Kulübün Yeni Üyeleri : Dört oyun ve bir uygulama: Last War, Whiteout Survival, Dungeon & Fighter, Brawl Stars ve WeTV, bir takvim yılında tüketici harcamaları 1 milyar doları aşan uygulamalar oldu.

: Dört oyun ve bir uygulama: Last War, Whiteout Survival, Dungeon & Fighter, Brawl Stars ve WeTV, bir takvim yılında tüketici harcamaları 1 milyar doları aşan uygulamalar oldu. Yapay Zeka İşgali : ChatGPT 50 milyon (yıllık %500'lik artış) aylık aktif kullanıcıya Temu, Disney+ ve YouTube Music'ten daha hızlı ulaşmayı başardı.

: ChatGPT 50 milyon (yıllık %500'lik artış) aylık aktif kullanıcıya Temu, Disney+ ve YouTube Music'ten daha hızlı ulaşmayı başardı. Uygulamalar Finansal Hizmetlerde Kolaylık Sunuyor : Dijital cüzdanların ve mobil bankacılığın popülerliği sayesinde finans uygulamaları, uygulamada geçirilen zaman açısından bir önceki yıla göre çift haneli büyümeyi sürdürdü ve 7,5 milyar indirmeye yaklaştı (bir önceki yıla göre %8'lik artış).

: Dijital cüzdanların ve mobil bankacılığın popülerliği sayesinde finans uygulamaları, uygulamada geçirilen zaman açısından bir önceki yıla göre çift haneli büyümeyi sürdürdü ve 7,5 milyar indirmeye yaklaştı (bir önceki yıla göre %8'lik artış). Kripto Para Uygulamaları Küresel Çapta İlgi Görüyor : Binance (6.) ve Tonkeeper (9.) 2024 yılı indirilme sayısı sıralamasında ilk 10 finans uygulaması arasında yer aldı.

: Binance (6.) ve Tonkeeper (9.) 2024 yılı indirilme sayısı sıralamasında ilk 10 finans uygulaması arasında yer aldı. Çinli Internet e-perakende Şirketleri, Perakendeyi Küresel Çapta Güçlendiriyor : Temu ve SHEIN, perakende kategorisi uygulama indirme sıralamasında sırasıyla birinci ve ikinci sırada yer alarak Avrupa, Latin Amerika ve Asya'ya doğru genişlemeye devam ediyor.

: Temu ve SHEIN, perakende kategorisi uygulama indirme sıralamasında sırasıyla birinci ve ikinci sırada yer alarak Avrupa, Latin Amerika ve Asya'ya doğru genişlemeye devam ediyor. Streaming Uygulaması Pazarı Doygunluğa Ulaştı: Streaming mobil uygulamaları, uygulama içi gelir ve indirmelerde sürekli bir artış görse de, kullanıcıların dijital yorgunluğu etkileşimin azalmasına neden oluyor. Geçiş maliyetlerinin olmaması, yeni ve küçük platformların sadakat ve abone büyümesini sağlamasını zorlaştırıyor.

Sensor Tower'ın yayınladığı 2025 State of Mobile Raporu, bölgesel ve kategori düzeyindeki pazar eğilimlerini derinlemesine inceliyor. Sektör ve spesifik uygulama performansı hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için raporun tamamını buradan okuyabilirsiniz.

Sensor Tower Hakkında

Sensor Tower, dünyanın dört bir yanındaki en büyük markalar ve uygulama yayıncıları için, mobil uygulama, dijital reklamcılık, perakende medya ve kitle iç görülerinin lider kaynağıdır. Dünyanın dijital ekonomisini ölçme misyonuyla Sensor Tower'ın ödüllü platformu, mobil uygulama ve dijital ekosisteme benzersiz bir görünürlük sunarak kuruluşların değişen pazar dinamiklerinin bir adım önünde olmalarını ve bilinçli, stratejik kararlar almalarına yardımcı olur.

2013 yılında kurulan Sensor Tower'ın mobil uygulama analizleri, pazarlamacıların, uygulama ve oyun geliştiricilerinin kullanım, etkileşim ve ücretli edinim stratejilerine dair görünürlük sağlayarak mobil uygulama ekosistemini anlamalarını kolaylaştırdı. Bugün, Sensor Tower'ın dijital pazar analiz platformu, Audience, Perakende Medyası ve Dijital Reklam Analizlerini (eski adıyla Pathmatics) de kapsayacak şekilde genişledi. Ve, markalar ile reklam verenlerin, rakiplerinin reklam stratejilerini ve hedef kitlelerini, web, sosyal medya ve mobil platformlarda anlamalarına yardımcı oluyor.

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