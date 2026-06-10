Ce partenariat associera la technologie de pointe en oligonucléotides antisens (ASO) de n-Lorem et l'expertise en R&D de Servier, dans le but de faire progresser la technologie ASO et de proposer des approches de médecine de précision aux patients dans le monde entier.

Servier renforce son engagement dans les maladies neurologiques rares à travers cette collaboration avec la Fondation n-Lorem sur les syndromes neurodéveloppementaux génétiques rares.

Ce partenariat permettra d'augmenter le nombre de patients atteints de maladies que n-Lorem peut traiter.

SURESNES, France et SAN DIEGO, 10 juin 2026 /PRNewswire/ -- Servier, groupe pharmaceutique international indépendant gouverné par une fondation, et la n-Lorem Foundation, organisation à but non lucratif créée pour fournir gracieusement des médicaments expérimentaux aux patients atteints de maladies "nano-rares" dont les besoins médicaux sont importants et non couverts, ont conclu un accord de collaboration de recherche multi-cibles. Ce partenariat vise à développer des thérapies par oligonucléotides antisens (ASO) afin de traiter des pathologies rares et dévastatrices du développement neurologique.

View PDF Servier et n-Lorem Foundation s’unissent pour faire progresser la recherche dans les maladies neurodéveloppementales rares

Dans le cadre de cet accord, les équipes de recherche de n-Lorem s'appuieront sur leur plateforme technologique pionnière d'ASO pour concevoir des candidats précliniques, que Servier fera progresser vers le développement clinique. Les oligonucléotides antisens (ASO) sont conçus pour cibler l'ARN responsable de la maladie et peuvent permettre des approches hautement personnalisées pour le traitement des maladies d'origine génétique. Cette approche ouvre une nouvelle frontière en médecine : s'attaquer à la cause profonde de la maladie et offrir le potentiel de traiter des affections neurologiques jusqu'alors incurables.

Grâce à cette collaboration, Servier et n-Lorem visent à étendre la portée de la médecine génétique de précision aux patients vivant avec des troubles neurologiques rares, dont beaucoup ne disposent actuellement d'aucune option de traitement approuvée. En outre, ce partenariat représente une nouvelle étape vers la réalisation de l'ambition 2030 de Servier, qui consiste à développer des traitements innovants pour les personnes vivant avec des maladies neurologiques rares où les besoins médicaux non satisfaits restent importants, notamment l'épilepsie réfractaire, les troubles du spectre autistique d'origine génétique, les leucodystrophies, les neuropathies périphériques, les troubles du mouvement et les maladies neuromusculaires.

« Nous sommes fiers de nous associer à n-Lorem, avec qui nous partageons le même engagement pour faire progresser les thérapies personnalisées par ASO et apporter des traitements dont l'impact peut être significatif pour les personnes vivant avec des maladies neurologiques génétiques rares qui n'ont aujourd'hui que peu, voire aucune option de traitement disponible », a déclaré Nitza Thomasson, Global Head of R&D Neurology chez Servier. « Ce partenariat repose sur la conviction commune qu'une collaboration ouverte et multidisciplinaire, fondée sur une science solide, permet d'accélérer la recherche et fournir de nouvelles thérapies aux patients. En combinant l'expertise pionnière de n-Lorem dans la technologie antisens avec les capacités de développement de Servier, nous visons à accélérer le développement de nouvelles approches pour les patients qui sont dans l'attente depuis trop longtemps. »

« Nous sommes ravis que Servier rejoigne notre écosystème de partenaires et soutiens, toujours plus nombreux. Ce rapprochement témoigne de notre engagement commun auprès des patients touchés par des maladies neurologiques rares et de notre volonté partagée de faire progresser la technologie ASO. C'est une situation véritablement gagnant-gagnant pour les patients atteints de maladies rares », a déclaré Stanley T. Crooke, Fondateur, Président et Directeur Général de n-Lorem.

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Amy Williford, Ph.D.

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