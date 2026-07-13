Servier finalise l'acquisition de l'activité dystrophie musculaire d'Edgewise Therapeutics

Cette acquisition soutient l'ambition stratégique de Servier dans les maladies neurologiques rares avec le sevasemten, un traitement expérimental à un stade avancé de développement pour les dystrophies musculaires de Becker et de Duchenne.

L'actif acquis et l'équipe d'experts renforcent l'engagement de Servier en faveur de l'innovation au bénéfice des patients ayant d'importants besoins médicaux non satisfaits.

SURESNES, France, 13 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Servier, groupe pharmaceutique international indépendant gouverné par une fondation, a annoncé aujourd'hui avoir finalisé l'acquisition de l'activité dystrophie musculaire d'Edgewise Therapeutics Inc. (Nasdaq : EWTX), pour un montant allant jusqu'à $2,65 milliards, comprenant un paiement initial de $1,55 milliard, ainsi que des paiements d'étapes réglementaires et commerciaux pouvant atteindre $1,1 milliard. Cette annonce intervient après l'approbation des autorités réglementaires et la finalisation des conditions usuelles de clôture.

Cette acquisition permet de développer le pipeline de Servier dans le domaine des maladies neurologiques rares avec le sevasemten, un actif en phase avancée qui fait actuellement l'objet d'une étude dans une cohorte pivotale pour la dystrophie musculaire de Becker (DMB) et d'une étude de phase 2 pour la dystrophie musculaire de Duchenne (DMD). Cette acquisition apporte également à Servier des capacités supplémentaires en intégrant l'expertise d'Edgewise Therapeutics pour faire avancer le développement du sevasemten.

« Apporter des thérapies de précision aux personnes atteintes de maladies rares et dévastatrices est au cœur de la mission de Servier. La combinaison de l'expertise d'Edgewise Therapeutics dans les dystrophies musculaires avec les capacités mondiales de Servier représente une étape majeure pour accélérer le développement de traitements innovants pour les personnes vivant avec les maladies de Becker et de Duchenne », a déclaré Olivier Laureau, Président de Servier. « Cette acquisition est un jalon stratégique dans la réalisation de notre ambition Servier 2030 dans les maladies neurologiques rares. »

« L'engagement fort de Servier envers les patients, son intérêt croissant pour les maladies neurologiques rares, et ses capacités mondiales établies en font le partenaire idéal pour faire progresser l'activité de dystrophie musculaire », a déclaré Kevin Koch, Ph.D., Président et Directeur Général d'Edgewise Therapeutics. « La transaction d'aujourd'hui est une étape importante pour le programme sevasemten. Nous sommes convaincus que Servier peut déployer son plein potentiel pour les personnes atteintes de dystrophie musculaire de Becker et de Duchenne. »

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Servier Group, Olympe Muller

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