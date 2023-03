Setplex anuncia acordos com vários clientes da América Latina à medida que a expansão global continua

Setplex se prepara para apresentar plataforma de tecnologia atualizada na Andina Trade Show na Colômbia

WHITE PLAINS, Nova York, 8 de março de 2023 /PRNewswire/ -- A Setplex, provedora líder de soluções IPTV/OTT de serviço completo, anunciou hoje oficialmente sua expansão no mercado latino-americano de streaming com vários novos contratos de clientes. Esses acordos vêm logo após o lançamento da atualização do software da empresa para o NORA 2.4, melhorando a velocidade e a eficiência da plataforma.

A equipe da Setplex apresentará os recursos do NORA 2.4 na Andina Link, a principal feira comercial da América Latina para telecomunicações e tecnologias convergentes, que apresenta os últimos avanços tecnológicos e tendências de telecomunicações todos os anos. A Andina Link reúne profissionais de tecnologia da informação e comunicação de alto nível, tomadores de decisões governamentais e grandes corporações, tornando-a um local ideal para a Setplex apresentar suas tecnologias de serviço completo.

"Nossa tecnologia atualizada cria escalabilidade que eleva o produto Setplex a um novo conjunto de participantes do setor, e é por isso que estamos tão entusiasmados em anunciar essas parcerias", disse o CEO da Setplex, Lionel Dreshaj. "Com a flexibilidade aprimorada do NORA 2.4, nossos clientes podem fazer parceria com ISPs locais, fornecendo-lhes recursos de distribuição de conteúdo sem ter que pagar pelo tráfego internacional."

Além das parcerias existentes e de longa data na América Latina com a VIVOplay e a TV Isla, a Setplex anuncia os seguintes acordos:

Illumina Play , uma futura plataforma cristã localizada na Guatemala .

, uma futura plataforma cristã localizada na . Portal Latino , um provedor OTT que será lançado em breve e distribui conteúdo latino no mercado hispânico dos EUA.

, um provedor OTT que será lançado em breve e distribui conteúdo latino no mercado hispânico dos EUA. Abix, um ISP no México, que fornece serviços de IPTV aos principais destinos turísticos do país.

um ISP no México, que fornece serviços de IPTV aos principais destinos turísticos do país. Wiltel, uma companhia de tv a cabo em Rafaela, na Argentina , que utiliza a tecnologia de transcodificação da Setplex.

A atualização NORA 2.4 melhora a experiência do usuário, ao mesmo tempo em que amplia o suporte para vários modelos de monetização, incluindo add-ons, skinny bundles, AVOD, FAST, PPV, aluguéis, vendas e assinaturas.

"À medida que a concorrência cresce, a flexibilidade é de suma importância, e o NORA 2.4 é a única plataforma que cumpre essa promessa", disse Carlos Hulett, CEO da VIVOplay. "Ele permite todos os modelos imagináveis, desde skinny bundle e AVOD/FAST, PPV, aluguel, venda e assinatura. É a tecnologia OTT unificada que precisamos".

"Precisávamos de algo que pudéssemos implementar de forma rápida e fácil, e a experiência da Setplex nos permitiu avançar a uma velocidade em que ninguém mais poderia entregar", disse Julio Bautista, CEO da Total Media, empresa controladora do Portal Latino. "Sua plataforma OTT nos dá as opções ricas em recursos que precisamos implementar quando estivermos prontos."

