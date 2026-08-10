-El primer parque industrial integrado de almacenamiento de energía de larga duración del mundo inicia su producción: Shandong HiTHIUM inaugura una nueva fase de entrega escalable

HEZE, China, 10 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El 7 de agosto se celebró en la Nueva Área de Heze Luxi la ceremonia de inauguración de la primera base industrial integrada de almacenamiento de energía de larga duración (LDES) del mundo de Shandong HiTHIUM (Base Heze). Como la primera base de fabricación inteligente del mundo diseñada específicamente para LDES, la Base Heze ejemplifica su compromiso de "establecer estándares desde el primer día y liderar desde la puesta en marcha de la producción". Este logro representa un hito estratégico para HiTHIUM en su firme compromiso con LDES y en la consolidación de su infraestructura industrial integrada a nivel mundial, impulsando a la compañía hacia una nueva era de fabricación inteligente integrada de LDES y distribución a gran escala en todo el mundo.

Shandong HiTHIUM’s world’s first long-duration energy storage (LDES) integrated industrial park

Con una superficie total prevista de aproximadamente 80 hectáreas y una inversión total de más de 13.000 millones de RMB en toda la cadena industrial, el proyecto Shandong Heze es el primer parque industrial integrado del mundo dedicado exclusivamente a los sistemas de energía renovable (LDES). El proyecto ha sido designado como una iniciativa clave de inversión privada a nivel nacional y un proyecto emblemático en el desarrollo del nuevo sistema energético de la provincia de Shandong.

Construida sobre un enfoque que abarca toda la cadena de valor de la industria, la instalación comprende la fabricación inteligente de celdas de baterías LFP, la integración de módulos y sistemas, la producción de nuevos materiales y el procesamiento de materias primas en la fase inicial, logrando una integración completa desde los materiales hasta las celdas y los sistemas.

Wang Pengcheng, cofundador y consejero delegado de HiTHIUM y presidente de Shandong HiTHIUM, declaró: "El lanzamiento de la producción marca una nueva fase para la base de Heze en la fabricación a gran escala, la entrega orientada al mercado y el desarrollo del ecosistema. Partiendo de esta nueva base, HiTHIUM continuará impulsando nuestros 'tres pilares de liderazgo':

Liderazgo industrial: creación de un clúster industrial de referencia nacional para LDES. Con el parque industrial integrado Heze LDES como "motor central", HiTHIUM reunirá a socios de todas las fases de la cadena de valor para abarcar todo el ecosistema de aplicaciones de "generación, transmisión, distribución y consumo".

Liderazgo de producto: definiendo soluciones LDES integrales. HiTHIUM ha tomado la delantera en la definición e implementación de soluciones LDES. Aprovechando la capacidad escalada de la Base, HiTHIUM liberará todo el potencial de fabricación de productos de gran capacidad de miles de amperios-hora, impulsando a la industria global de LDES basada en litio hacia una era de suministro a gran escala.

Liderazgo en eficiencia de producción: impulsando la competitividad global mediante la fabricación inteligente integrada. Equipada con líneas de fabricación inteligente de quinta generación desarrolladas internamente, la planta permite una integración sinérgica integral que abarca materiales clave, fabricación celular, integración de sistemas y distribución global, garantizando nuestra capacidad para ofrecer productos de alta calidad, eficiencia y a gran escala a mercados de todo el mundo.

El sistema de fabricación inteligente integrado de la Base Heze abarca todo el proceso, desde las materias primas hasta la entrega de contenedores prefabricados. Impulsada por líneas de producción de quinta generación —las primeras del sector en superar los 15 GWh de capacidad por línea—, la nueva generación ofrece una reducción del 50% en el espacio físico por GWh, una reducción del 58% en la mano de obra de producción, una reducción del 13% en el consumo energético de fabricación y una mejora de la eficiencia del 200% en comparación con la generación anterior. Con una tasa de automatización superior al 95%, más de 1.000 puntos de control de calidad reforzados por inspección visual con IA, la Base Heze establece capacidades operativas de bajo coste, una entrega de alta eficiencia y una calidad de producto superior, ofreciendo soluciones LDES competitivas a nivel mundial a clientes de todo el mundo.