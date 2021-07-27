Shanghai Electric заключает соглашение о модернизации отраслей за счет цифровых технологий

На конференции WAIC 2021 компания Shanghai Electric также заключила соглашение о стратегическом партнерстве с компаниями, участвующими в Инвестиционном фонде ИИ (AI Investment Fund), учрежденном в 2019 году в рамках инициативы муниципального правительства Шанхая, направленной на поддержку обязательства города по созданию «первоклассной инновационной экосистемы искусственного интеллекта». В ходе этого сотрудничества компания Shanghai Electric представит цифровые решения, способствующие модернизации и преобразованию интеллектуальных предприятий, индустриальных парков и медицинских учреждений в Шанхае.

На дискуссионном форуме Industry Intelligence Conference вице-президент Shanghai Electric г-жа Ян Хун (Yang Hong) заявила, что значение цифровой трансформации зависит от ее громадного потенциала в плане повышения эффективности и качества продукции, а также сокращения операционных расходов. Она подчеркнула, что цифровая трансформация является лучшим решением, помогающим отраслям разблокировать узкие места при столкновении с насущными проблемами, связанными с минимизацией выбросов и отходов, поддержанием низких удельных затрат и обеспечением высоких потребительских качеств продукции.

«Shanghai Electric имеет долгую историю совершенствования энергетических технологий и создания значительных ценностей для всей отрасли. Мы стали свидетелями совершения своих бесчисленных технологических прорывов, претерпевая метаморфозы и превращаясь в предприятие мирового класса, в основе миссии и мировоззренческой концепции которого лежат высочайшее мастерство и совершенство», — заявила Ян Хун.

«Индустриальный мир находится в процессе трансформации. Компания Shanghai Electric, ориентированная на будущее в сфере высоких технологий, использует промышленный Интернет для разработки новых цифровых решений, которые помогут нашим партнерам воспользоваться открывающимися в будущем возможностями. Используя цифровые двойники, искусственный интеллект и технологии обработки больших данных, Shanghai Electric стремится модернизировать внутреннее промышленное производство в целях совершенствования наших решений для наших партнеров, прокладывая путь развития, который обеспечит будущее всей энергетической отрасли», — добавила она.

В последние годы усилия Shanghai Electric по продвижению цифровой трансформации энергетического сектора позволили достичь многочисленных рубежей. По данным журнала Internet Weekly Китайской академии наук, в июне 2021 года компания заняла 9-е место в списке «100 ведущих китайских компаний, обеспечивающих цифровую трансформацию Китая» за 2021 год с общим показателем 85,42. Разработанная компанией Shanghai Electric промышленная интернет-платформа SEunicloud в настоящее время также широко используется в ветроэнергетике, производстве газотурбинного оборудования и других областях энергетики.

С момента запуска платформы SEunicloud в 2019 году она усовершенствовалась благодаря нескольким обновлениям. В конце 2020 года компания Shanghai Electric представила ее версию SEunicloud 2.0, продемонстрировав существенные улучшения в плане интеграции искусственного интеллекта, бизнес-аналитики и творческого интеллекта. Версия 2.0 оснащена новым модулем обработки и анализа больших данных на базе искусственного интеллекта, способным отображать ценность данных и обеспечивать бизнес-анализ для множества промышленных сценариев, в сочетании с усовершенствованным модулем бизнес-аналитики, обеспечивающим быструю обработку данных и интеллектуальный анализ посредством навигации с использованием огромных массивов данных.

В июне 2021 года между компаниями Shanghai Electric и Siemens Energy было заключено соглашение, согласно которому они будут расширять возможности умной энергетики для поддержки ее развития в Шанхае. Совместный центр, расположенный в районе Миньхан, будет предоставлять местным электростанциям, малым и средним предприятиям и местным сообществам возможности для реализации комплексных решений, включая интеллектуальные электростанции, интеллектуальную эксплуатацию и техническое обеспечение, интеллектуальное производство и систему управления энергопотреблением, направленных на стимулирование цифровой трансформации Шанхая при одновременном сокращении его углеродного следа.

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