Шанхайский транспортный узел устанавливает светодиодные экраны Absen общей площадью 1800 м²

Аэровокзал OXO City, соединенный с терминалом T2 международного аэропорта Хунцяо с восточной стороны и одноименным железнодорожным вокзалом — с западной, также служит в качестве пересадочной станции линий 2, 10 и 17 городского метрополитена, что обеспечивает ему среднесуточный пассажиропоток, превышающий 500 тысяч человек.

После получения данного проекта специалисты подразделения клиентских инсталляций решили, что для этой инсталляции, которая будет приковывать к себе большое внимание, идеально подойдут светодиодные экраны Absen новой серии KL благодаря их высокой яркости, однородности цветопередачи и универсальности конфигурации.

«Огромный размер экранов требует исключительной плоскостности поверхностей воспроизведения, ― сообщил руководитель отдела продаж компании Absen в Йин Чэнь (Ying Chen). ― Воспроизводимый на экране контент, особенно его трехмерные элементы, создает значительный эффект присутствия, поэтому светодиодные панели должны быть безупречны и обеспечивать превосходное качество изображения».

Экран Absen серии KL представляет собой изделие, требующее монтажа и технического обслуживания как с лицевой, так и с тыльной стороны, при глубине всего 70 мм и массе каждой панели 7,8 кг. Кроме того, KL представляет собой целостное устройство с блоком питания, кабелями, приемными картами и другими основными компонентами внутри себя, что максимально упрощает процессы монтажа и технического обслуживания панелей для конечных пользователей.

«Создание такого гигантского стационарного светодиодного экрана в столь ключевом месте с интенсивным пассажиропотоком является непростой задачей», — объяснил г-н Чэнь. — OXO City имеет очень строгие правила и ограничения, поэтому реализация данного проекта сталкивалась со своими трудностями. Например, в процессе установки инженеры Absen были вынуждены работать вместе с экспертами и техническими специалистами из различных учреждений, участвующих в этом проекте, что обусловило ряд изменений по ходу его реализации».

В заключение коммерческий директор компании Absen Терри Чжу (Terry Zhu) сообщил следующее: «Гигантские светодиодные дисплеи приобретают все более важное значение в инфраструктуре крупнейших городов Китая и других стран мира. Посвящая себя работе в этой сфере уже 19 лет, компания Absen приобрела богатый опыт в реализации таких крупномасштабных проектов, а также уверенность в своих возможностях удовлетворить любые требования наших клиентов».

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1361991/Absen.jpg

SOURCE Absen.com