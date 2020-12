Szanghajski węzeł transportowy instaluje ekran LED firmy Absen o powierzchni 1.800 m²

Kluczowym elementem tego ambitnego projektu jest gigantyczna, zainstalowana przy wyjściu z lotniska i zajmująca 700 m 2 ściana wideo zapraszająca podróżnych i gości do odwiedzenia sąsiadującego z portem lotniczym centrum handlowego, w którym znajduje się 40 kolejnych ekranów tworzących osiem sześcianów, z których każdy wyświetla te same, sugestywne, inspirowane kulturą cyberpunków treści 3D.

Miasto OXO – od wschodu połączone z Międzynarodowym Portem Lotniczym T2, a od zachodu z Dworcem Kolejowym Hongqiao – obsługuje również węzeł linii 2, 10 i 17 miejskiego metra, z którego dziennie korzysta średnio 500.000 osób.

Po wygraniu przetargu, ekipa instalacyjna klienta zdecydowała, że rozwiązaniem najlepiej odpowiadającym wymaganiom tak ważnego projektu będą ekrany firmy Absen z nowej serii KL oferujące wysoką rozdzielczość oraz szerokie możliwości kalibracji kolorów i konfiguracji.

„Tak ogromne rozmiary ekranów wymagały urządzeń o unikalnej płaskości", powiedział dyrektor sprzedaży firmy, Ying Chen. „Treści wyświetlane na ekranie są niezwykle zajmujące – zwłaszcza w formacie 3D – dlatego wyświetlacze LED muszą być nieskazitelne i zapewniać unikalną jakość obrazu".

Ekrany firmy Absen z najnowszej serii KL to urządzenia, które można instalować oraz obsługiwać z przodu i z tyłu, o głębokości jedynie 70 mm i wadze jednego panelu wynoszącej zaledwie 7,8 kg. Ponadto, ekrany z serii KL to produkty typu „all-in-one" z zasilaniem, okablowaniem, kartami dekodującymi sygnał oraz innymi, kluczowymi podzespołami zintegrowanymi w ich wnętrzu, co znacząco ułatwia użytkownikom ich instalację i konserwację.

„Zbudowanie tak gigantycznego wyświetlacza LED do użytku wewnętrznego w tak newralgicznym miejscu, o tak wysokim natężeniu ruchu pasażerskiego, to ogromne wyzwanie", powiedział Chen. „Miasto OXO rządzi się niezwykle restrykcyjnymi regulacjami, a zatem projekt również niósł ze sobą szereg wyzwań. Na przykład podczas samego procesu instalacji, zespół inżynierów firmy Absen musiał współpracować z ekspertami i technikami z innych instytucji zaangażowanych w projekt, aby wykonać szereg modyfikacji".

Terry Zhu, dyrektor ds. produktu firmy Absen stwierdził: „Gigantycznych rozmiarów ekrany LED zaczynają odgrywać coraz ważniejszą rolę, jako element infrastruktury największych miast Chin i innych państw. Dzięki 19-letniemu doświadczeniu w branży firma Absen nie boi się tak wymagających projektów i jest w stanie zaspokoić wszelkie wymagania klientów".

