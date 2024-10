Shanxi startet die dritte Staffel von „The Chief Experience Officer" und reist durch fünf Jahrtausende Geschichte

BEIJING, 28. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Xinhuanet berichtete:

Die dritte Staffel von The Chief Experience Officer, einer vom Amt der Volksregierung der Provinz Shanxi produzierten immersiven Erlebnisreihe, ist weltweit veröffentlicht worden. In dieser Staffel begibt sich Rees, ein britischer Millennial, auf eine ausgedehnte Reise durch 5.000 Jahre reicher Geschichte und Kultur von Shanxi, die in einer anhaltenden Erkundung durch die Zeit gipfelt.

Shanxi ist bekannt für sein reiches Kulturerbe und ist eine Fundgrube für die traditionelle chinesische Holzarchitektur mit mehr als 28.000 alten Bauwerken, die das Land durchziehen. Auf einer Fläche von 160.000 Quadratkilometern durchquert Rees' Reise die Jungsteinzeit und verschiedene historische Epochen, darunter die Han-, Sui-, Tang-, Song-, Yuan- und Qing-Dynastien, und bietet so eine tiefgreifende Erkundung der umfangreichen Geschichte Chinas und der lebendigen Kultur von Shanxi.

Video - https://mma.prnewswire.com/media/2540624/3548_1729826527.mp4