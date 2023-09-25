SHEIN ПРЕДСТАВИТ КОЛЛЕКЦИИ ОСЕНЬ-ЗИМА 2023 В ПРЯМОМ ЭФИРЕ ПОКАЗА МОД SHEIN LIVE: FRONT ROW

Показ мод будут вести известная актриса и инфлюенсер Тила Данн (Teala Dunn) и приглашенный гость — звездный стилист Э.Дж. Кинг (EJ King).

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 25 сентября 2023 г. /PRNewswire/ -- 24 сентября компания SHEIN (глобальная интегрированная торговая площадка товаров для моды и стиля жизни) представит на суд публики модели из девяти новых коллекций сезона осень-зима в ходе специального выпуска «живого» показа мод и шоппинг-шоу SHEIN Live: Front Row. Прямую трансляцию, которая продлится три часа, проведут известная актриса и инфлюенсер Тила Данн (Teala Dunn) и ведущий SHEIN Рене Ариэль (Renee Ariel); в шоу также примет участие приглашенный гость — звездный стилист Э.Дж. Кинг (EJ King).

В 17:00 по Североамериканскому восточному времени в это воскресенье любители моды могут подключиться к трансляции через приложение SHEIN App, а также со страниц шоу @sheinofficial и @sheinus в сетях Facebook, X, YouTube и Instagram. Зрители получат возможность познакомиться с новейшими модными трендами для любого типа фигуры и любого случая, будь то рабочий день в офисе, непринужденная встреча за обедом или романтическое свидание. SHEIN Live: Front Row представит одежду из девяти новых коллекций, а именно: Iconic Chic, Totally Timeless, Comfy Cool, Street Style, Ready for Romance, "It" Girl, Boho Glam, Fits For All и SHEIN X.

«Проект SHEIN ставил своей целью сделать моду доступной для всех, и с помощью SHEIN Live: Front Row мы рады предоставить всем любителям моды возможность приобщиться к ней с престижного места в первом ряду, — сказал Джордж Чиао (George Chiao), президент SHEIN U.S. — Благодаря этому виртуальному шоу мы сможем продемонстрировать широкий ассортимент нашей одежды сезона осень-зима любителям моды, которые смогут купить эти новинки прямо с подиума.»

В ходе шоу 24 сентября среди любителей бренда во всем мире – эксклюзивно в приложении SHEIN App – будет распределено 10 миллионов бонусных баллов SHEIN.

SHEIN призывает поклонников делиться модными образами с показа SHEIN Live: Front Row в соцсетях с тэгами @sheinofficial и @sheinus и хэштегами #FrontRowLive, #SHEINFW23 и #SHEINforAll.

О платформе SHEIN

SHEIN — это глобальная интегрированная торговая площадка, на которой представлен широкий спектр категорий товаров для моды и стиля жизни, от брендовой одежды SHEIN до продукции глобальной сети продавцов, по доступным ценам. Компания SHEIN с головным офисом в Сингапуре, неизменно следуя курсу, направленному на превращение моды в роскошь, доступную для всех, с 2012 года развивает свой подход к производству под заказ, который стал эталоном для отрасли и обеспечивает ее готовность к интеллектуальным сценариям будущего. Более подробную информацию о компании SHEIN можно получить на сайте компании www.SHEINgroup.com.

Контакты для СМИ

Кейт Фоша (Kate Fosha)

[email protected]

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SOURCE SHEIN