SHEIN ЗАПУСКАЕТ ПРОГРАММУ EVOLUSHEIN BY DESIGN С БРАЗИЛЬСКОЙ СУПЕРЗВЕЗДОЙ АНИТТОЙ
19 Jun, 2023, 07:26 ET
SHEIN ЗАПУСКАЕТ ПЕРВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В РАМКАХ ПРОГРАММЫ EVOLUSHEIN BY DESIGN С БРАЗИЛЬСКОЙ ПОП-СУПЕРЗВЕЗДОЙ АНИТТОЙ
Полный ассортимент фасонов evoluSHEIN x Anitta состоит из экологически чистых материалов в рамках ответственного производства
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 19 июня 2023 г. /PRNewswire/ -- Компания SHEIN, глобальный интернет-магазин товаров для моды, красоты и образа жизни, сегодня объявила о сотрудничестве с мировой поп-звездой Аниттой для выпуска evoluSHEIN x Anitta, первой совместной продукции в рамках инициативы evoluSHEIN by Design компании SHEIN, ускорившей использование более экологичных материалов и ответственной практики производства в масштабах всей компании. Компания SHEIN работает над снижением воздействия своей продукции на окружающую среду, стремясь к тому, чтобы к 2030 году бóльшая часть продукции под брендом SHEIN соответствовала стандарту evoluSHEIN by Design, поощряя ответственных поставщиков и повышая осведомленность поклонников своей моды по всему миру.
«Я рада тому, что компания SHEIN делает важный шаг к устойчивому развитию и снижению общего воздействия на окружающую среду, — заявила Анитта. — Мы все хотим выглядеть великолепно, отдавая при этом должное планете и населяющим ее людям».
В новой коллекции представлены три ключевых программы компании SHEIN, запущенные в прошлом году с использованием экологичных материалов:
- Фасоны, изготовленные из переработанного полиэстера, способствуют отказу от первичного полиэстера и реализации стратегии декарбонизации SHEIN.
- Фасоны из вискозы, безопасной для леса, являются частью обязательства SHEIN по получению древесных волокон от поставщиков, которые не подвергают опасности жизненно важные древние леса.
- Несколько фасонов ограниченного тиража изготовлены с использованием остатков тканей других модных брендов, что дает новую жизнь излишкам высококачественных тканей, не позволяя им отправиться на свалку или на сжигание.
Каждая деталь изготавливается в соответствии со стандартом evoluSHEIN by Design, требующим, чтобы одежда по меньшей мере на 30% состояла из предпочтительных материалов и производилась поставщиками, прошедшими проверку на соответствие высоким социальным и экологическим требованиям посредством стороннего аудита. Все изделия этой коллекции поставляются в упаковке из вторичного сырья.
«evoluSHEIN by Design поддерживает циклическую систему, которая снижает образование текстильных отходов и сокращает потребление нового сырья, — заявила директор по устойчивому развитию компании SHEIN Кейтрин Уотсон (Caitrin Watson). — Мы стремимся к дальнейшему снижению воздействия нашей продукции на окружающую среду при сотрудничестве с другими лидерами отрасли в целях продвижения экономики замкнутого текстиля. Запуск этой коллекции вместе с Аниттой дает возможность продвигать альтернативные и осознанные варианты выбора модной одежды, вовлекая клиентов в нашу программу evoluSHEIN».
По мере развития компании SHEIN для построения привлекательной моды будущего, доступной для всех, программа evoluSHEIN by Design затрагивает многие приоритетные задачи. К числу этих приоритетов относятся ответственный подбор материала, оптимизация ресурсной эффективности и возможности замкнутого цикла, а также улучшение условий жизни по всему миру. Эти цели, среди прочего, изложены в Дорожной карте evoluSHEIN — целостном подходе компании SHEIN к решению важнейших социальных и экологических проблем, с которыми сегодня сталкивается индустрия моды.
Более подробная информация об инициативе evoluSHEIN x Anitta представлена на сайте shein.com. Следите за новостями #evoluSHEINxANITTA в социальных сетях — в Instagram @sheinofficial@shein_us и в TikTok @shein_official@shein_us.
СКАЧАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ КАМПАНИИ evoluSHEIN x ANITTA В ВЫСОКОМ РАЗРЕШЕНИИ
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ SHEIN:
SHEIN — это глобальная интегрированная торговая площадка, предлагающая расширенные торговые категории модной одежды и товаров для жизни, от фирменной одежды SHEIN до продукции международной сети продавцов по доступным ценам. Компания SHEIN, штаб-квартира которой находится в Сингапуре, по-прежнему стремится сделать красоту моды доступной для всех, используя свою ведущую в отрасли методологию производства по запросу с 2012 года для создания более рациональной и устойчивой отрасли. Экономьте деньги. Живите стильно!
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНИТТЕ
После прорывного успеха шесть лет назад в Бразилии номинированная на премию «Грэмми» мировая суперзвезда Анитта стала ведущей исполнительницей нового поколения латиноамериканской музыки. Будучи крупнейшей мировой поп-звездой из Бразилии, она собрала более 64 миллионов подписчиков в Instagram и почти 17 миллионов на YouTube, получив более 6 миллиардов просмотров. Недавно Анитта впервые стала номинантом премии «Грэмми» в категории «Лучший новый артист», а также вошла в число 15 самых влиятельных музыкантов мира в социальных сетях по версии журнала Billboard.
КОНТАКТЫ ДЛЯ ПРЕССЫ:
Максин Сильва (Maxine Silva)
[email protected]
Джеймс Те (James Te)
[email protected]
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2104352/evoluSHEIN_x_Anitta1.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2104364/evoluSHEIN_x_Anitta2.jpg
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2104353/evoluSHEIN_x_Anitta3.jpg
SOURCE SHEIN Distribution Corporation
Share this article