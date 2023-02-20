SHEIN ЗАПУСКАЕТ КОЛЛЕКЦИЮ #SHEINforAll ВЕСНА/ЛЕТО 2023

На SHEIN.com каждый найдет что-то для себя. Откройте для себя свой стиль без ограничений.

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 20 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- SHEIN, глобальный интернет-магазин модных товаров, товаров для красоты и образа жизни, представил сегодня на SHEIN.com свою коллекцию #SHEINforAll Весна/Лето 2023. Независимо от места назначения, # SHEINforAll предлагает варианты стилей на любой случай. Независимо от того, путешествуете ли вы по тропическим местам, лежите на пляже или совершаете однодневную экскурсию, коллекция SHEIN's Весна/Лето обеспечит каждому уверенность в себе.

Дебют новых коллекций от SHEIN BAE, SHEIN BASICS, SHEIN Belle, SHEIN BIZwear, SHEIN DAZY, SHEIN EZwear, SHEIN FIT+, SHEIN Frenchy, SHEIN ICON, SHEIN MOD, SHEIN Modely, SHEIN SXY, SHEIN VCAY, Emery Rose, MOTF и ROMWE; SHEIN призывает всех находить стили, которые верны им самим.

SHEIN BAE : Собственная ночь

Собственная ночь SHEIN BASICS: Предметы вашего гардероба

Предметы вашего гардероба SHEIN BELE : мода на праздники

мода на праздники SHEIN BIZwear: Современный офисный шик

Современный офисный шик SHEIN ДЭЗИ: без труда. Круто. Гламур.

без труда. Круто. Гламур. SHEIN EZwear: Легкая одежда. Легкая жизнь.

Легкая одежда. Легкая жизнь. SHEIN FIT +: Следите за модой. Почувствуйте себя в соответствии с требованиями +

Следите за модой. Почувствуйте себя в соответствии с требованиями + SHEIN Frenchy: Муза стиля во французской моде

Муза стиля во французской моде SHEIN ICON: Икона в процессе создания

Икона в процессе создания SHEIN MOD: Яркий. Ретро. Веселье.

Яркий. Ретро. Веселье. SHEIN Modely: Современность с элегантным акцентом

Современность с элегантным акцентом SHEIN SXY: Пышные. Сексуальный. Уверенный.

Пышные. Сексуальный. Уверенный. SHEIN VACAY: ваш первый курорт в стиле отпуск

ваш первый курорт в стиле отпуск Emery Rose : Легкий. Удобно. Свободный дух.

Легкий. Удобно. Свободный дух. MOTF: Натуральный шик

Натуральный шик ROMWE: Эстетика на замке

Эти коллекции можно приобрести на сайте SHEIN.com.

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Информация о SHEIN

SHEIN — глобальный интернет-магазин моды и стиля жизни, стремящийся сделать красоту моды доступной для всех. Мы используем технологию производства по запросу для подключения поставщиков к нашей гибкой цепочке поставок, сокращая количество отходов и предоставляя себе возможность поставлять клиентам по всему миру разнообразную доступную продукцию по доступным ценам. Наши представительства по всему миру обслуживают клиентов более чем в 150 странах. Более подробная информация о компании SHEIN представлена на ее сайте http://www.SHEIN.com.

Контакты для прессы

[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2005880/SHEINforAll_Spring_Summer_2023.jpg

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