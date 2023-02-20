SHEIN ЗАПУСКАЕТ КОЛЛЕКЦИЮ #SHEINforAll ВЕСНА/ЛЕТО 2023

Feb 20, 2023, 11:28 ET
На SHEIN.com каждый найдет что-то для себя. Откройте для себя свой стиль без ограничений.
ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 20 февраля 2023 г. /PRNewswire/ -- SHEIN, глобальный интернет-магазин модных товаров, товаров для красоты и образа жизни, представил сегодня на SHEIN.com свою коллекцию #SHEINforAll Весна/Лето 2023. Независимо от места назначения, # SHEINforAll предлагает варианты стилей на любой случай. Независимо от того, путешествуете ли вы по тропическим местам, лежите на пляже или совершаете однодневную экскурсию, коллекция SHEIN's Весна/Лето обеспечит каждому уверенность в себе.
Дебют новых коллекций от SHEIN BAE, SHEIN BASICS, SHEIN Belle, SHEIN BIZwear, SHEIN DAZY, SHEIN EZwear, SHEIN FIT+, SHEIN Frenchy, SHEIN ICON, SHEIN MOD, SHEIN Modely, SHEIN SXY, SHEIN VCAY, Emery Rose, MOTF и ROMWE; SHEIN призывает всех находить стили, которые верны им самим.
- SHEIN BAE: Собственная ночь
- SHEIN BASICS: Предметы вашего гардероба
- SHEIN BELE: мода на праздники
- SHEIN BIZwear: Современный офисный шик
- SHEIN ДЭЗИ: без труда. Круто. Гламур.
- SHEIN EZwear: Легкая одежда. Легкая жизнь.
- SHEIN FIT +: Следите за модой. Почувствуйте себя в соответствии с требованиями +
- SHEIN Frenchy: Муза стиля во французской моде
- SHEIN ICON: Икона в процессе создания
- SHEIN MOD: Яркий. Ретро. Веселье.
- SHEIN Modely: Современность с элегантным акцентом
- SHEIN SXY: Пышные. Сексуальный. Уверенный.
- SHEIN VACAY: ваш первый курорт в стиле отпуск
- Emery Rose: Легкий. Удобно. Свободный дух.
- MOTF: Натуральный шик
- ROMWE: Эстетика на замке
Эти коллекции можно приобрести на сайте SHEIN.com.
# SHEINforAll #SHEINss23
Информация о SHEIN
SHEIN — глобальный интернет-магазин моды и стиля жизни, стремящийся сделать красоту моды доступной для всех. Мы используем технологию производства по запросу для подключения поставщиков к нашей гибкой цепочке поставок, сокращая количество отходов и предоставляя себе возможность поставлять клиентам по всему миру разнообразную доступную продукцию по доступным ценам. Наши представительства по всему миру обслуживают клиентов более чем в 150 странах. Более подробная информация о компании SHEIN представлена на ее сайте http://www.SHEIN.com.
Контакты для прессы
[email protected]
Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2005880/SHEINforAll_Spring_Summer_2023.jpg
SOURCE SHEIN
Share this article