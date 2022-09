Shein świętował organizację pokazu mody jesień-zima 2022 „Rock the runway: Shein for all"

Pokaz uświetniła kolekcja specjalna, która powstała przy współpracy z Christianem Siriano i występy muzyczne takich artystów jak Avril Lavigne, Shenseea i Ylona Garcia.

LOS ANGELES, 26 września 2022 r. /PRNewswire/ -- SHEIN, globalny detalista internetowy zajmujący się modą, urodą i stylem życia, zaprezentował dzisiaj wydarzenie Rock the Runway: SHEIN for All, będące pokazem mody z udziałem muzyków i profesjonalnych tancerzy, aby pokazać kolekcję jesień-zima 2022, obejmującą marki SHEIN, SHEIN X; Frenchy, SXY, Modely i MOD, jak również kategorie produktów w ramach marek: ROMWE, DAZY, oraz owoce specjalnej współpracy pomiędzy marką z segmentu premium MOTF a nagradzanym projektantem, Christianem Siriano.

Druga edycja dorocznego pokazu SHEIN, Rock The Runway: SHEIN for All, była okazją do prezentacji kolekcji jesień-zima 2022 w możliwie najbardziej atrakcyjnej odsłonie, z udziałem muzyków i profesjonalnych tancerzy ubranych w stylizacje skomponowane z ubrań firmy SHEIN i jej marek. Na tegoroczną listę wykonawców wpisali się Avril Lavigne (prezentująca markę ROMWE ), sensacja dancehall z Jamajki, Shenseea (dla SHEIN ), oraz wokalistka i autorka piosenek pochodzenia filipińsko-australijskiego Ylona Garcia z 88rising (dla DAZY ). Pokaz był również okazją do premiery kolekcji After Work, będącej rezultatem współpracy z nagradzanym projektantem mody Christianem Siriano dla marki MOTF . W tym samym duchu promowania nowych trendów, pokaz SHEIN uświetniły również występy muzyczne z udziałem Brooke Eden (dla SHEIN Mod), Alexandra Jeana (dla SHEIN SXY), Victorii Kimani (dla SHEIN BAE), Owenna (dla SHEIN Modely), The Future X (dla SHEIN X ), oraz Haley Reinhart (dla SHEIN Frenchy).

„Pokaz mody SHEIN Rock The Runway jest niepowtarzalnym wydarzeniem łączącym muzykę i modę - powiedziała gwiazda muzyczna wydarzenia, Avril Lavigne, która jest w trakcie trasy koncertowej promującej jej najnowszy album „Love Sux" (ELEKTRA/DTA Records). - Nagraliśmy klip „Bite Me" w stylu teledysku podczas pokazu mody. Nagranie i noszenie ich ubrań sprawiło mi ogromną przyjemność".

SHEIN planuje kontynuację corocznego wydarzenia Rock The Runway, aby zapewnić klientom i fanom innowacyjny i atrakcyjny sposób na zapoznanie się z kolekcjami jesień-zima oferowanymi przez markę. W przyszłym roku fani mogą oczekiwać większej liczby współpracujących sław i zaskakujących gości muzycznych. Kolekcje jesień-zima 2022 dla wszystkich marek SHEIN są dostępne na stronie us.shein.com .

SHEIN

SHEIN to globalny detalista internetowy zajmujący się modą i stylem życia, którego celem jest udostępnienie piękna mody wszystkim. Wykorzystujemy technologię produkcji na żądanie, aby połączyć dostawców z naszym sprawnym łańcuchem dostaw, co pozwala nam ograniczać straty magazynowe i dostarczać klientom na całym świecie szeroką gamę produktów w przystępnych cenach. Z naszych biur na całym świecie docieramy do klientów w ponad 150 krajach. Szczegółowe informacje na temat firmy SHEIN znajdują się na stronie www.SHEIN.com .

