SPOLEČNOST SHEIN USPOŘÁDALA SLAVNOSTNÍ MÓDNÍ PŘEHLÍDKU FW22 „ROCK THE RUNWAY: SHEIN FOR ALL"

Na akci byla představena speciální kolekce, která vznikla ve spolupráci s Christianem Sirianem. Součástí byla hudební vystoupení řady umělců včetně Avril Lavigne, Shenseei nebo Ylony Garcia

LOS ANGELES, 27. září 2022 /PRNewswire/ -- Globální internetový prodejce módy, kosmetiky a lifestylových produktů, společnost SHEIN, dnes uspořádal módní přehlídku Rock The Runway: SHEIN for All za účasti hudebníků a profesionálních tanečníků, na které byly prezentovány kolekce podzim–zima 2022 značek SHEIN, SHEIN X a SHEIN, Frenchy, SXY, Modely a MOD, ale také dílčích značek: ROMWE a DAZY. V neposlední řadě zde byla představena také kolekce, která vznikla díky spolupráci prémiové značky MOTF s oceňovaným módním návrhářem Christianem Sirianem.

Druhá výroční módní přehlídka společnosti SHEIN s názvem Rock The Runway: SHEIN for All představila kolekce pro podzim a zimu 2022 tím nejpoutavějším způsobem, a to za účasti hudebních umělců a profesionálních tanečníků v oblečení od společnosti SHEIN a jejích značek. Letošní ročník představil populární umělce jako je pop-punková ikona Avril Lavigne (prezentace značky ROMWE), jamajská dancehallová senzace Shenseea (prezentace značky SHEIN) a filipínsko-australská zpěvačka a skladatelka Ylona Garcia z hudební společnosti 88rising (prezentace značky DAZY). Na módní přehlídce byla také představena kolekce vytvořená ve spolupráci s oceňovaným módním návrhářem Christianem Sirianem, která nese název After Work Collection. Vytvořena byla pod značkou MOTF. Ve stejném duchu, jakým společnost SHEIN propaguje rozvíjející se trendy, se na přehlídce představily i vycházející hvězdy hudební scény, mezi něž patřili umělci jako Brooke Eden (prezentace značky SHEIN Mod), Alexander Jean (prezentace značky SHEIN SXY), Victoria Kimani (prezentace značky SHEIN BAE), Owenn (prezentace značky SHEIN Modely), The Future X (prezentace značky SHEIN X) nebo Haley Reinhart (prezentace značky SHEIN Frenchy).

„Módní přehlídka SHEIN Rock The Runway je jedinečnou událostí, která v sobě spojuje hudbu a módu," uvedla Avril Lavigne, která se akce zúčastnila v průběhu aktuálního turné, na kterém propaguje své nejnovější album Love Sux (Elektra/DTA Records). „Během módní přehlídky jsme natočili videoklip ‚Bite Me'. Natáčení v oblečení, které je zde k dispozici, mě velice bavilo."

Společnost SHEIN plánuje v každoročním pořádání akce Rock The Runway i nadále pokračovat, aby tak zákazníkům i fanouškům poskytla inovativní a lákavou možnost, jak se seznámit s podzimními a zimními kolekcemi této značky. Příští rok mohou fanoušci očekávat spolupráci s dalšími celebritami a řadu hudebních překvapení. Kolekce podzim–zima 2022 všech značek společnosti SHEIN jsou v současné době k dispozici na stránkách us.shein.com.

O společnosti SHEIN

SHEIN je globální e-shop pro módu a životní styl, který se snaží zpřístupnit krásu módy všem. Využíváme technologii výroby na vyžádání, abychom jejím prostřednictvím propojili dodavatele s naším agilním dodavatelským řetězcem. Tím snižujeme nutnost zbytečného hromadění zásob a máme tak možnost dodávat zákazníkům po celém světě celou řadu cenově dostupných výrobků. Z našeho globálního sídla oslovujeme zákazníky ve více než 150 zemích. Další informace o společnosti SHEIN najdete na adrese www.SHEIN.com.

