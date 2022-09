КОМПАНИЯ SHEIN ПРОВЕЛА МОДНЫЙ ПОКАЗ ROCK THE RUNWAY: SHEIN FOR ALL

В ходе шоу была представлена специальная коллекция, созданная в сотрудничестве с Кристианом Сириано, и состоялись выступления музыкальных исполнителей Аврил Лавин, Shenseea и Илоны Гарсии

ЛОС-АНДЖЕЛЕС, 26 сентября 2022 г. /PRNewswire/ -- Международный онлайн-ретейлер модной одежды, косметики и товаров для образа жизни SHEIN сегодня провел Rock The Runway: SHEIN for All, модное шоу с участием музыкальных исполнителей и профессиональных танцоров. В ходе шоу были показаны осенне-зимние коллекции 2022 года марок SHEIN, SHEIN X, Frenchy, SXY, Modely, MOD и подбрендов, а также ROMWE, DAZY и совместная коллекция премиального бренда MOTF с известным модным дизайнером Кристианом Сириано (Christian Siriano).

Pop-punk icon Avril Lavigne headlines SHEIN’s second annual fashion show, Rock The Runway: SHEIN for All

В рамках второго ежегодного показа Rock The Runway: SHEIN for All осенне-зимние коллекции 2022 года были представлены самым увлекательным образом с участием музыкальных исполнителей и профессиональных танцоров, одетых в одежду SHEIN и брендов компании. Хедлайнерами мероприятия в этом году, среди прочих, стали икона поп-панка Аврил Лавин (Avril Lavigne) (для ROMWE), звезда дэнсхолла с Ямайки Shenseea (для SHEIN) и филиппино-австралийская певица и автор песен Илона Гарсия (Ylona Garcia) из 88rising (для DAZY). Кроме того, на показе мод дебютировала коллекция After Work, совместный проект MOTF и отмеченного наградами дизайнера Кристиана Сириано. В соответствии со своим стремлением поддерживать развивающиеся тренды, компания SHEIN также пригласила на мероприятие молодых музыкальных исполнителей Брук Иден (Brooke Eden) (для SHEIN Mod), музыкальный коллектив Alexander Jean (для SHEIN SXY), Викторию Кимани (Victoria Kimani) (для SHEIN BAE), исполнитель Owenn (для SHEIN Modely), группа The Future X (для SHEIN X) и Хейли Рейнхарт (Haley Reinhart) (для SHEIN Frenchy).

«Показ мод SHEIN Rock The Runway — это уникальное событие, объединяющее музыку и моду, — заявила музыкальный гость мероприятия Аврил Лавин, которая в настоящее время находится в турне со своим последним альбомом Love Sux(Elektra/DTA Records). — Мы сняли Bite Me в стиле музыкального видео во время показа. Съемки и участие в дефиле доставили мне массу удовольствия».

SHEIN планирует продолжать ежегодно проводить шоу Rock The Runway, чтобы клиенты и поклонники могли знакомиться с осенне-зимними коллекциями бренда в инновационном и увлекательном формате. В следующем году поклонники могут рассчитывать на расширение сотрудничества со знаменитостями и новые музыкальные сюрпризы. Коллекции осень-зима 2022 для всех брендов SHEIN можно увидеть на сайте us.shein.com.

