Shenzhen MOCAUP veranstaltet technologische Kunstausstellung mit dem Titel „Topologies of the Real"

SHENZHEN, China, 22. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Das Shenzhen Museum of Contemporary Art and Urban Planning (MOCAUP) gibt die Präsentation einer großen Ausstellung mit dem Titel „Topologies of the Real: Techne Shenzhen 2023" bekannt, die vom 1. Mai bis zum 23. Juli 2023 zu sehen sein wird. Die Ausstellung wird organisiert in Verbindung mit der Ausstellung „Art in Motion: Masterpieces with and through Media", die vom ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe veranstaltet wird. Die Eröffnungszeremonie der Ausstellung fand am 22. Mai statt.

Die Ausstellung nutzt die 6.500 Quadratmeter große Ausstellungsfläche des MOCAUP. Es werden mehr als 100 Werke von Dutzenden von Künstlern gezeigt, darunter frühe Experimentalisten und visionäre Pioniere der modernen Kunst sowie bahnbrechende Figuren und neue Stimmen in der modernen Kunst. Viele dieser Arbeiten sind erstmals in einem chinesischen Museum zu sehen.

„Topologies of the Real" ist als eine dreiteilige Ausstellung mit den Rubriken: „Reality Interrupted", „Datumsoria: The Return of the Real" und „Multiverse: Ecology without Nature". Die ZKM-Ausstellung „Art in Motion: Masterpieces with and through Media" führt die medial-historischen Grundlagen von „Reality Interrupted" noch weiter aus. Die Ausstellung befasst sich damit, wie künstlerische Imagination das Verständnis von Realität unter dem technologischen Konstrukt der Raumzeit herausgefordert und neu definiert hat, was seit Mitte des 20. Jahrhunderts an Dynamik gewonnen hat. Sie bringt außerdem die politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Rätsel sowie die kreativen Potenziale zum Vorschein, die sich aus einer flacheren und unmittelbaren digitalen Gegenwart ergeben.

Die Ausstellung soll außerdem als ein Shenzhener Vorzeigeprojekt dienen, um globale Diskurse zu Kunst, Technologie und Ökologie zu fördern. Diese Ausstellung, die in Shenzhen stattfindet, dem High-Tech-Zentrum Chinas und dem neuen wirtschaftlichen Motor für den Großraum Guangdong, Hong Kong und Macao, liefert einen frischen Ausblick auf die sozialen Entwicklungen und die neuen Trends, die aus der Verbindung von Kunst und Technologie hervorgehen, und eröffnet damit neue Horizonte für Kunst und Kultur in einer technologisch verwandelten Welt.

Die Ausstellung wird organisiert vom Shenzhen MOCAUP, dem Institute of Sci-Tech Art der China Central Academy of Fine Arts und der New Media Art Foundation. ZHANG Ga, international renommierter Kurator und CAFA-Professor, ist der Kurator von „Topologies of the Real" und Co-Kurator mit Peter Weibel (†), Siegfried Zielinski und Daria Mille der China-Ausgabe der ZKM-Ausstellung „Art in Motion: Masterpieces with and through Media".

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2081105/image_1.jpg

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2081106/image_2.jpg

SOURCE SINASHENZHEN