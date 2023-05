Shenzhen MOCAUP accueille une exposition d'art technologique : Topologies du réel

SHENZHEN, Chine, 22 mai 2023 /PRNewswire/ -- Le Musée d'art contemporain et d'urbanisme de Shenzhen (MOCAUP) annonce la présentation d'une grande exposition intitulée « Topologies of the Real: Techne Shenzhen 2023 » (Topologies du Réel). Elle se tiendra du 1er mai au 23 juillet 2023. L'exposition est organisée conjointement avec « Art in Motion: Masterpieces with and through Media » (Arts en mouvement : chefs d'œuvre avec et via les médias), qui est organisée par ZKM | Center for Art and Media Karlsruhe. La cérémonie d'ouverture de l'exposition a eu lieu le 22 mai.

L'exposition utilise l'espace galerie de 6 500 m² (70 000 pieds carrés) du MOCAUP. L'exposition présente plus de 100 œuvres de dizaines d'artistes, y compris les premiers expérimentateurs et visionnaires de l'art moderne, ainsi que des figures marquantes et des voix émergentes dans l'art contemporain. Pour nombre d'œuvres, il s'agit de leur première apparition dans un musée chinois.

« Topologies of the Real » est conçue comme une exposition en trois parties sous la rubrique « Reality Interrupted » (Réalité interrompue), « Datumsoria: The Return of the Real » (Datumsoria : Le Retour du Réel) et « Multiverse: Ecologie without Nature » (Multivers : écologie sans nature) « Art in Motion : Masterpieces with and through Media » de ZKM étend encore les fondements médiatico-historiques de la rubrique « Reality Interrupted ». L'exposition examine les trajectoires de la façon dont l'imagination artistique a défié et redéfini la notion de réalité sous la construction technologique de l'espace-temps, qui s'est manifestement accélérée depuis le milieu du XXe siècle. Elle met également en lumière les énigmes politiques, économiques et culturelles, et les potentialités créatives impliquées par le numérique contemporain aplati et instantané.

L'exposition a également été conçue comme un « poste d'avant-garde » basé à Shenzhen et dont l'objectif est de faire évoluer les discours mondiaux sur l'art, la technologie et l'écologie. Cette exposition, présentée à Shenzhen, le centre de haute technologie en Chine et la nouvelle puissance économique de la région de la Grande Baie de Guangdong-Hong Kong-Macao (GBA), donnera une nouvelle perspective sur le développement social et les tendances émergentes induites par les efforts pour intégrer l'art et la technologie, ouvrant ainsi de nouveaux horizons sur l'art et la culture dans un monde transformé par les technologies.

L'exposition est organisée par Shenzhen MOCAUP, Institute of Sci-Tech Art China Central Academy of Fine Arts et New Media Art Foundation. ZHANG Ga, conservateur des arts médiatiques de renommée internationale et professeur à l'ACFA, est le conservateur de « Topologies of the Real » et co-conservateur avec feu Peter Weibel, Siegfried Zielinski et Daria Mille de l'édition chinoise de « Art in Motion: Masterpieces with and through Media exhibition » de ZKM.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2081105/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2081106/image_2.jpg

SOURCE SINASHENZHEN