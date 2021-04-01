Швейцарская фармацевтическая компания «Ацино» приобрела портфель рецептурных препаратов и БАДов у российской «ИльмиксГрупп»

ЦЮРИХ, Швейцария и МОСКВА, Россия,, 1 апреля 2021 /PRNewswire/ -- Швейцарская фармацевтическая компания «Ацино» подписала соглашение о приобретении у российской «Ильмикс Групп» портфеля из 8 рецептурных препаратов и БАДов в области гинекологии, онкогинекологии, урологии и дерматологии. Также компании договорились о дальнейшем производстве препаратов для «Ацино» в России на мощностях компании «МираксБиоФарма», работающей в составе «ИльмиксГрупп». Данное приобретение позволит увеличить долю компании «Ацино» в России, заняв более 10% на адресных рынках в денежном выражении, и перейти в рейтинг Топ-65 компаний фармацевтического ритейла.

Предметом соглашения стали уже хорошо зарекомендовавшие себя на российском рынке фармацевтические бренды Индинол® Форто, Цервикон®-ДИМ, Индинол®, Эпигаллат®, Промисан®, Индигал® и другие, а также препараты, находящиеся на разных стадиях разработки. Все они сфокусированы на терапии и профилактике таких заболеваний, как эндометриоз, масталгия, мастопатия, миома и дисплазия шейки матки, аденома простаты, а также других заболеваний репродуктивной системы человека.

«В соответствии с нашей глобальной стратегией развития, это приобретение позволит укрепить позиции компании «Ацино» на международных развивающихся рынках как ведущего поставщика высококачественных фармацевтических препаратов и надежного партнера. Год назад мы приобрели и уже успешно интегрировали более 30 брендов терапевтического портфеля компании «Такеда», - прокомментировал сделку главный исполнительный директор компании «Ацино» Стеффан Салтофте (Steffen Saltofte). – Для нас открываются новые возможности роста и укрепления присутствия на российском рынке, так как расширение портфеля препаратов позволяет нам сделать более мощное и комплексное предложение представителям здравоохранения и пациентам».

«Это знаковая сделка, благодаря которой наш портфель по-настоящему инновационных препаратов получит новый импульс для развития, - подчеркнул председатель совета директоров «ИльмиксГрупп» Сергей Жданов. – Значение этих препаратов, в частности, в предупреждении и лечении онкологических заболеваний и сохранении женского и мужского репродуктивного здоровья невозможно переоценить. Усилиями наших разработчиков и выдающихся ученых эти препараты не только увидели свет, но и были успешно выведены на российский рынок, где доказали свою эффективность. Теперь они станут доступны более широкому кругу потребителей благодаря компании «Ацино», ее опыту, экспертизе и развитой инфраструктуре».

«Ацино» (www.acino.swiss) - швейцарская фармацевтическая компания со штаб-квартирой в Цюрихе со стратегическим фокусом на отдельные рынки Ближнего Востока, Африки, России, стран СНГ и Латинской Америки. При поддержке инвестиционных фондов Nordic Capital и Avista Capital Partners, компания занимается производством и поставками высококачественных лекарственных препаратов и инновационных субстанций в развивающиеся страны, а также предоставляет услуги контрактного производства и внешнего лицензирования для ведущих компаний фармацевтической отрасли. Основанная в 2015 году, «Ацино Рус» является одной из наиболее быстро растущих компаний в адресных сегментах российского рынка. Компания имеет широкий портфель препаратов для профилактики и лечения заболеваний женского здоровья, урологии и проктологии.

«ИльмиксГрупп» —фармацевтическая компания полного цикла от научно-исследовательских разработок новых молекул до собственного производства и реализации препаратов с патентной защитой. Компания является одним из лидеров фармацевтического рынка России в коммерческом сегменте негормональных препаратов женского и мужского репродуктивного здоровья и профилактики онкологических заболеваний. Преимущественная специализация – терапия доброкачественных заболеваний молочной железы и дисплазии шейки матки. Компания была основана в 2003 году с целью разработки, производства и продвижения инновационных препаратов на основе природных соединений, изученных в НИИ Молекулярной Медицины ММА им. И. М. Сеченова член-корреспондентом РАН, профессором В.И. Киселевым.

Справка о препаратах

Лекарственные средства:

Индинол® Форто разработан для лечения циклической масталгии, в том числе при мастопатии.

Цервикон®-ДИМ предназначен для лечения дисплазии шейки матки.

БАДы и косметические средства:

Индинол® - уникальное негормональное средство для профилактики и, в составе комплексной терапии, для уменьшения проявлений фиброзно-кистозной мастопатии, а также заболеваний, ассоциированных с вирусом папилломы человека).

Эпигаллат® в комбинации с Индинолом показан для профилактики миомы матки, эндометриоза, аденомиоза, а также усиливает действие антибиотиков при воспалительных и инфекционных процессах).

Промисан® применяется для коррекции пролиферативных процессов в органах женской половой сферы.

Индигал® используется для профилактики доброкачественной гиперплазии предстательной железы, и, в составе комплексной терапии, для ослабления симптомов аденомы простаты.

Эгаллохит® (крем и гель) - инновационное косметическое средство для профилактики образования патологических рубцов после хирургических операций, ожогов, косметических процедур и при угревой болезни.

ИндигалПлюс® применяется для предотвращения развития аденомы простаты, и, в составе комплексной терапии, для уменьшения симптомов этого заболевания и простатита.

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SOURCE Acino Pharma AG