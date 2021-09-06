Си Цзиньпин призвал молодых партийных руководителей сохранять верность партии и повышать компетентность

News provided by

CCTV+

Sep 06, 2021, 01:38 ET

ПЕКИН, 6 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- В среду Председатель КНР Си Цзиньпин обратился к молодым партийным руководителям с призывом укреплять идеалы, сохранять верность партии, искать истину в фактах, не бояться брать на себя ответственность и стремиться стать опорой и основой общества, которой партия и народ могут доверить решение важных задач. 

Этот призыв прозвучал в ходе выступления Си Цзиньпина на открытии семинара для партийных руководителей, который состоялся в Партийной школе Центрального комитета КПК, также известной под названием Национальная академия управления. 

Xi calls on young officials to enhance loyalty, competency for important tasks
Xi calls on young officials to enhance loyalty, competency for important tasks

Си Цзиньпин заявил, что КПК всегда была партией высоких идеалов и непоколебимой убежденности в правоте идей марксизма, коммунизма и социализма с китайскими особенностями. 

Он также подчеркнул, что сохранение верности партии является лучшим доказательством верности этим высоким идеалам, подчеркнув, что в мирное время верность партии заключается в поддержке ее руководящей роли в обществе, а также в поддержке авторитета и руководящей роли Центрального комитета КПК. 

Акцентируя внимание на решении повседневных проблем, Си Цзиньпин призвал молодых партийных руководителей работать на низовом уровне непосредственно с населением, выявлять достижения и недостатки, внимательно прислушиваться как к хвалебным отзывам, так и к критике, чтобы иметь правильное представление о реальной ситуации. 

Си Цзиньпин подчеркнул, что неукоснительное выполнение обязанностей и умение взять на себя ответственность — наиболее ценные качества для партийного руководителя.

Он заявил, что принципиальность является не только важной отличительной чертой коммунистов, но и главным критерием для оценки компетентности партийного руководителя, добавив, что все партийные руководители должны честно и добросовестно исполнять свои обязанности, ни при каких обстоятельствах не злоупотребляя служебным положением ради личных интересов.

Отметив значительное нарастание рисков и проблем по мере вступления великого возрождения китайской нации в решающий период, Си Цзиньпин призвал молодых партийных руководителей «избавиться от иллюзий и вступить в схватку с трудностями». 

В частности, он сказал: «Коммунисты должны обладать твердым характером, принципиальностью и мужеством, чтобы не поддаваться заблуждениям, не отступать перед опасностями и не быть бесхребетными трусами». 

Си Цзиньпин настоятельно призвал молодых партийных руководителей уважать партию, народ, закон и дисциплину и всегда ставить интересы партии и народа выше собственных. 

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=vT1AeD9oKkI

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=vT1AeD9oKkI

 

SOURCE CCTV+

Also from this source

Xi pide a los jóvenes funcionarios que mejoren la lealtad y la...

Xi convoca jovens funcionários a reforçar a lealdade e...

Explore

More news releases in similar topics