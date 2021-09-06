Си Цзиньпин призвал молодых партийных руководителей сохранять верность партии и повышать компетентность
Sep 06, 2021, 01:38 ET
ПЕКИН, 6 сентября 2021 г. /PRNewswire/ -- В среду Председатель КНР Си Цзиньпин обратился к молодым партийным руководителям с призывом укреплять идеалы, сохранять верность партии, искать истину в фактах, не бояться брать на себя ответственность и стремиться стать опорой и основой общества, которой партия и народ могут доверить решение важных задач.
Этот призыв прозвучал в ходе выступления Си Цзиньпина на открытии семинара для партийных руководителей, который состоялся в Партийной школе Центрального комитета КПК, также известной под названием Национальная академия управления.
Си Цзиньпин заявил, что КПК всегда была партией высоких идеалов и непоколебимой убежденности в правоте идей марксизма, коммунизма и социализма с китайскими особенностями.
Он также подчеркнул, что сохранение верности партии является лучшим доказательством верности этим высоким идеалам, подчеркнув, что в мирное время верность партии заключается в поддержке ее руководящей роли в обществе, а также в поддержке авторитета и руководящей роли Центрального комитета КПК.
Акцентируя внимание на решении повседневных проблем, Си Цзиньпин призвал молодых партийных руководителей работать на низовом уровне непосредственно с населением, выявлять достижения и недостатки, внимательно прислушиваться как к хвалебным отзывам, так и к критике, чтобы иметь правильное представление о реальной ситуации.
Си Цзиньпин подчеркнул, что неукоснительное выполнение обязанностей и умение взять на себя ответственность — наиболее ценные качества для партийного руководителя.
Он заявил, что принципиальность является не только важной отличительной чертой коммунистов, но и главным критерием для оценки компетентности партийного руководителя, добавив, что все партийные руководители должны честно и добросовестно исполнять свои обязанности, ни при каких обстоятельствах не злоупотребляя служебным положением ради личных интересов.
Отметив значительное нарастание рисков и проблем по мере вступления великого возрождения китайской нации в решающий период, Си Цзиньпин призвал молодых партийных руководителей «избавиться от иллюзий и вступить в схватку с трудностями».
В частности, он сказал: «Коммунисты должны обладать твердым характером, принципиальностью и мужеством, чтобы не поддаваться заблуждениям, не отступать перед опасностями и не быть бесхребетными трусами».
Си Цзиньпин настоятельно призвал молодых партийных руководителей уважать партию, народ, закон и дисциплину и всегда ставить интересы партии и народа выше собственных.
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=vT1AeD9oKkI
Видео — https://www.youtube.com/watch?v=vT1AeD9oKkI
SOURCE CCTV+
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