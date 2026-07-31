Si usted es propietario de una vivienda en los Estados Unidos y, entre el 1 de diciembre de 2016 y la fecha actual, compró o instaló TEC Power Grout fabricado antes del 2 de diciembre de 2024 (inclusive), podría tener derecho a recibir beneficios en virtud de un acuerdo de conciliación de una demanda colectiva

ST. PAUL, Minn., 31 de julio de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

Se ha alcanzado un acuerdo de conciliación por $75 millones en una demanda colectiva contra H.B. Fuller Company y H.B. Fuller Construction Products Inc. (conjuntamente mencionados en adelante como los "Demandados"). La demanda se denomina Lisa Rouse, et al. v. HB Fuller Company, et al., Caso N.º 0:22-cv-02173, y está en trámite ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Minnesota.Los Demandantes sostienen que los Demandados fabricaron y comercializaron TEC Power Grout ("Power Grout") y realizaron declaraciones falsas sobre las características del producto en Internet, en las tiendas, en anuncios publicitarios y en el etiquetado del producto, cobrando al mismo tiempo un precio superior por este. Los Demandantes también alegan que Power Grout es inherentemente defectuoso porque, entre otras cosas, no se endurece correctamente y se ablanda al humedecerse. Los Demandantes presentan diversas reclamaciones legales relacionadas con Power Grout, entre ellas incumplimiento de garantía expresa, incumplimiento de garantía implícita, negligencia, declaración falsa por negligencia, fraude e infracciones de diversas leyes de protección al consumidor. Los Demandados impugnan estas alegaciones y niegan haber cometido acto ilícito alguno.

¿Quiénes están incluidos? Usted es Miembro del Grupo de Demandantes de la Conciliación si pertenece a uno de los siguientes dos Subgrupos de Demandantes:

Subgrupo Uno de Demandantes de la Conciliación: Todos los propietarios de viviendas en los Estados Unidos que tengan o hayan tenido instalado Power Grout fabricado antes del 2 de diciembre de 2024 (inclusive), instalado entre el 1 de diciembre de 2016 y el 10 de junio de 2026 en una vivienda de su propiedad, y que hayan reemplazado el Power Grout o pagado la reparación de daños en su propiedad que, según afirman, fueron causados por el Power Grout, y soliciten el reembolso de esos costos de reparación.

Subgrupo Dos de Demandantes de la Conciliación: Todos los propietarios de viviendas en los Estados Unidos que posean una vivienda en la que se haya instalado Power Grout fabricado antes del 2 de diciembre de 2024 (inclusive), entre el 1 de diciembre de 2016 y la fecha actual, o que hayan comprado Power Grout fabricado antes del 2 de diciembre de 2024 (inclusive), entre el 1 de diciembre de 2016 y la fecha actual.

La lista de todos los productos Power Grout incluidos en la demanda está disponible en www.PowerGroutSettlement.com.

¿Qué establece la Conciliación? Si usted es miembro de alguno de los Subgrupos de Demandantes de la Conciliación definidos anteriormente, puede presentar un Formulario de Reclamación, junto con la documentación correspondiente, en www.PowerGroutSettlement.com o por correo, con matasellos a más tardar el 29 de abril de 2027, para solicitar uno de los siguientes pagos en efectivo:

Beneficio del Subgrupo Uno de Demandantes (reparaciones ya realizadas) : Si usted pertenece al Subgrupo Uno, puede presentar un Formulario de Reclamación para recibir el 39 % de sus costos de reparación, hasta un máximo de $75,000 por Miembro del Grupo de Demandantes de la Conciliación; O



Beneficio A del Subgrupo Dos de Demandantes (existen daños, pero las reparaciones aún no se han realizado) : Si usted pertenece al Subgrupo Dos de Demandantes, puede presentar un Formulario de Reclamación para recibir el 39 % de sus costos de reparación, hasta un máximo de $75,000 por miembro del Grupo de Demandantes de la Conciliación; O



Beneficio B del Subgrupo Dos de Demandantes (solo compra del producto) : Si usted pertenece al Subgrupo Dos de Demandantes, puede presentar un Formulario de Reclamación para obtener el reembolso del costo del Power Grout que compró. Las primeras dos bolsas se reembolsarán al 100 % del precio de compra. Por cualquier bolsa adicional reclamada, recibirá un reembolso equivalente al 75 % del importe pagado, hasta un máximo de $250.

El pago en efectivo que reciba puede estar sujeto a un prorrateo (es decir, distribución proporcional) en función del valor total de todos los Formularios de Reclamación válidos presentados.

Puede encontrar más información en el Acuerdo de Conciliación o en el Aviso Extenso, disponibles en el sitio web del acuerdo.

Otras opciones. Si no desea quedar legalmente obligado por el Acuerdo de Conciliación, debe presentar una solicitud de exclusión con matasellos a más tardar el 13 de octubre de 2026. Si no solicita su exclusión, renunciará al derecho de demandar y eximirá a las Partes Exoneradas de los Demandados respecto de las reclamaciones legales comprendidas en esta demanda. Si no solicita su exclusión, podrá presentar objeciones al Acuerdo de Conciliación y/o a la Concesión de Honorarios de Abogados y a la Compensación por Servicios del Representante del Grupo de Demandantes, a más tardar el 13 de octubre de 2026. El Aviso Extenso disponible en el sitio web del acuerdo explica cómo solicitar la exclusión o presentar objeciones. Si no hace nada, no obtendrá ningún pago en efectivo y estará sujeto a la Conciliación y a cualquier sentencia y orden. El Tribunal celebrará una Audiencia de Imparcialidad el 21 de octubre de 2026 para considerar la aprobación del Acuerdo de Conciliación, la Concesión de Honorarios de Abogados, la Compensación por Servicios del Representante del Grupo de Demandantes y cualquier objeción presentada. Usted o su abogado pueden asistir y solicitar hablar en la audiencia, pero no están obligados a hacerlo.

Este aviso es un resumen. Obtenga más información sobre la Conciliación en www.PowerGroutSettlement.com o llame en forma gratuita al 1-877-207-8762.

URL: www.PowerGroutSettlement.com

FUENTE United States District Court for the District of Minnesota