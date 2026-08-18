Silver Palace dévoile son programme pour la gamescom, tandis que les pré-inscriptions mondiales dépassent les 10 millions

Animations, sessions de jeu et rencontres avec les joueurs : Silver Palace donne rendez-vous à sa communauté internationale à Cologne.

SINGAPOUR, 18 août 2026 /PRNewswire/ -- Silver Palace, le RPG d'action en monde ouvert développé par Elementa avec l'Unreal Engine 5, fera prochainement ses débuts à la gamescom 2026 ainsi qu'à Anime NYC 2026. À cette occasion, le jeu dévoile le programme des animations prévues sur ses stands. La bêta « Dichotomie » de Silver Palace s'est par ailleurs récemment achevée avec succès, tandis que le nombre de pré-inscriptions dans le monde a désormais dépassé les 10 millions.

Les temps forts du stand à la gamescom

Silver Palace gamescom 2026

À la gamescom, le stand de Silver Palace comprendra une zone d'essai, une scène, plusieurs espaces photo ainsi qu'un espace dédié aux goodies. Les visiteurs pourront profiter d'un programme varié comprenant des spectacles thématiques, des animations avec des invités spéciaux, des décors photo, des rencontres avec des cosplayeurs et des sessions de jeu. Pendant toute la durée du salon, les joueurs pourront également obtenir différents cadeaux exclusifs en participant à certaines activités sur place, notamment en s'enregistrant sur le stand, en partageant leur visite sur les réseaux sociaux, en effectuant leur pré-inscription ou en essayant le jeu. Parmi les récompenses proposées figureront notamment un kit du détective, des sous-verres surprises et des plaques illustrées en acrylique.

Spectacles et invités à la gamescom

L'équipe de Silver Palace proposera chaque jour plusieurs animations sur scène et accueillera différents invités, qui participeront à des sessions de jeu interactives ainsi qu'à des mini-jeux. Quatre spectacles thématiques seront organisés quotidiennement, avec notamment des performances musicales en direct et des numéros de danse pour rythmer les journées sur le stand. Les visiteurs pourront également assister à la diffusion de bandes-annonces du jeu, à des défilés de cosplayeurs et à des séances photo, pour profiter pleinement de l'univers de Silver Palace.

Cosplayeurs et espaces photo à la gamescom

Le stand accueillera une reproduction du célèbre carrosse-citrouille apparaissant lors du combat de boss contre Cendrillon, accompagnée d'un espace photo spécialement aménagé. Des cosplayeurs professionnels incarneront également plusieurs personnages emblématiques de Silver Palace, parmi lesquels le Détective, Cendrillon, Alf, Rose-Rouge, Lorin et Argos. Les visiteurs pourront échanger et prendre des photos avec eux.

Emplacement du stand à la gamescom

Retrouvez Silver Palace dans le hall 6, stand C021, à la Koelnmesse de Cologne, en Allemagne.

Silver Palace à Anime NYC

Silver Palace sera également présent à Anime NYC, où les visiteurs pourront profiter d'un programme d'animations et découvrir à leur tour l'univers singulier du jeu à New York.

Dates : du 20 au 23 août 2026

Lieu : Javits Convention Center (445 11th Ave, New York, NY 10001)

Stand : 2011