Simcere Pharmaceutical conclut un accord de collaboration en matière de recherche avec Stanford Medicine en vue de développer des traitements innovants pour les patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique

SHANGHAI, 13 juin 2026 /PRNewswire/ -- Le 29 mai 2026, heure du Pacifique, Simcere Pharmaceutical Group Limited (2096.HK) a passé un accord de collaboration en matière de recherche avec Stanford Medicine en vue de mener conjointement une étude exploratoire dans le domaine respiratoire, dans le but de développer des traitements innovants pour les patients atteints de fibrose pulmonaire idiopathique (FPI).

En vertu de cet accord, Simcere Pharmaceutical financera la recherche exploratoire sur une nouvelle molécule, la première de sa catégorie. Une fois la recherche conclue, Simcere acquerra la licence de cette molécule et obtiendra 100 % des droits mondiaux sur le produit qui en résultera.

Ce projet sera effectué en collaboration avec des laboratoires de biologie chimique de renommée mondiale rattachés à Stanford Medicine, dirigés par Chaitan Khosla, PhD, et Cui Bianxiao, PhD, et affiliés au Stanford Innovative Medicines Accelerator. C. Khosla est professeur dans les départements de chimie et de génie chimique de l'université de Stanford, chercheur à l'Institut Sarafan ChEM-H et directeur de l'Innovative Medicines Accelerator. Il est membre de l'Académie nationale des sciences des États-Unis, de l'Académie nationale d'ingénierie et de l'Académie américaine des arts et des sciences, et est un expert des technologies liées au LYTAC. C. Bianxiao est professeur dans le département de chimie de l'université de Stanford et chercheur associé au Wu Tsai Neuroscience Institute. Elle est spécialiste des cibles liées à la fibrose. Elle a reçu plusieurs distinctions, notamment le prix Barany de la Biophysical Society et le prix New Innovator des NIH (National Institutes of Health).

La fibrose pulmonaire idiopathique (FPI) est une pneumonie interstitielle chronique et évolutive d'étiologie inconnue, caractérisée par une fibrose touchant principalement l'interstitium pulmonaire, entraînant un durcissement et une perte d'élasticité du tissu pulmonaire, et aboutissant finalement à une insuffisance respiratoire. Les traitements médicaux actuels ne permettent pas de guérir complètement la fibrose pulmonaire ; à partir du moment du diagnostic, la durée médiane de survie des patients est d'environ trois ans, avec un taux de survie à cinq ans de seulement 20 à 40 %.

M. Zhou Gaobo, directeur des investissements chez Simcere Pharmaceutical, a déclaré : « Il s'agit du deuxième projet original de type "first-in-class" au monde issu de la collaboration entre Simcere et Stanford Medicine. Cette collaboration continue témoigne des efforts concrets déployés par Simcere dans le cadre de son initiative « Innovation 2.0 » et s'inscrit dans le droit fil de sa mission d'entreprise (« For patients, for life »). Nous sommes impatients de développer ensemble davantage de produits innovants pour le bien-être des patients. »

Le professeur Khosla a déclaré : « Les traitements hautement ciblés contre la fibrose pulmonaire idiopathique constituent depuis longtemps un besoin clinique urgent non satisfait. Nous sommes ravis de collaborer avec Simcere afin de faire progresser ensemble la mise en application des avancées en biologie chimique. »

À propos de Simcere Pharmaceutical

Simcere Pharmaceutical (2096.HK) est une entreprise pharmaceutique axée sur l'innovation et la recherche et développement qui a mis en place le Laboratoire national de référence pour le développement de médicaments en neurologie et en oncologie. La société concentre ses activités dans les domaines des neurosciences, de l'oncologie, des maladies auto-immunes et de la lutte contre les infections, tout en s'engageant activement dans des domaines thérapeutiques où les besoins cliniques non satisfaits sont importants, conformément à sa mission d'entreprise « For patients, for life ». En s'appuyant à la fois sur sa propre recherche et développement et sur l'innovation collaborative, l'entreprise a noué des partenariats stratégiques avec de nombreuses entreprises innovantes et institutions de recherche. Pour en savoir plus, veuillez consulter : www.simcere.com