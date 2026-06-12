Simcere Pharmaceutical sluit samenwerkingsovereenkomst voor onderzoek met Stanford Medicine voor de ontwikkeling van innovatieve behandelingen voor patiënten met idiopathische pulmonale fibrose

SHANGHAI, 13 juni 2026 /PRNewswire/ -- Op 29 mei 2026 (Pacific Time) heeft Simcere Pharmaceutical Group Limited (2096.HK) een samenwerkingsovereenkomst voor onderzoek gesloten met Stanford Medicine om gezamenlijk een verkennende studie op het gebied van luchtwegaandoeningen uit te voeren, met als doel innovatieve behandelingen te ontwikkelen voor patiënten met idiopathische pulmonale fibrose (IPF).

Volgens de overeenkomst zal Simcere Pharmaceutical een licentie op dit nieuwe baanbrekende molecuul verwerven. Na succesvolle afronding van het onderzoek zal Simcere een licentie op het molecuul verwerven en 100% van de wereldwijde rechten op het daaruit voortvloeiende product verkrijgen.

Het project zal worden uitgevoerd in samenwerking met de chemisch-biologische laboratoria van wereldklasse van Stanford Medicine, onder leiding van dr. Chaitan Khosla en dr. Cui Bianxiao, die verbonden zijn aan de Stanford Innovative Medicines Accelerator. Khosla is hoogleraar aan de afdelingen Chemie en Chemische Technologiekunde van Stanford University, Institute Scholar van het Sarafan ChEM-H Institute en directeur van de Innovative Medicines Accelerator. Hij is lid van de Amerikaanse National Academy of Sciences, de National Academy of Engineering en de American Academy of Arts and Sciences, en is gespecialiseerd in LYTAC-gerelateerde technologieën. Bianxiao is hoogleraar aan de afdeling Chemie van Stanford University en fellow van het Wu Tsai Neuroscience Institute. Ze is gespecialiseerd in fibrosegerelateerde aangrijpingspunten. Ze heeft verschillende onderscheidingen ontvangen, waaronder de Barany Award van de Biophysical Society en de NIH New Innovator Award.

Idiopathische pulmonale fibrose (IPF) is een chronische, progressieve interstitiële longontsteking met een onbekende oorzaak. De aandoening wordt gekenmerkt door fibrose die voornamelijk het longinterstitium aantast, wat leidt tot verstijving en verlies van elasticiteit van het longweefsel en uiteindelijk tot ademhalingsfalen. Met de huidige medische behandelingen kan longfibrose niet volledig worden teruggedraaid. Vanaf het moment van diagnose bedraagt de mediane overleving van patiënten ongeveer drie jaar, terwijl slechts 20 tot 40% van de patiënten vijf jaar na de diagnose nog in leven is.

De heer Zhou Gaobo, Chief Investment Officer van Simcere Pharmaceutical, verklaarde: Dit is het tweede baanbrekende project ter wereld dat Simcere en Stanford Medicine gezamenlijk ontwikkelen. Deze voortdurende samenwerking weerspiegelt Simceres actieve inzet voor Innovation 2.0 en geeft invulling aan de missie van het bedrijf ('Voor patiënten, voor het leven'). We kijken ernaar uit om gezamenlijk meer innovatieve producten te ontwikkelen ten behoeve van patiënten."

Professor Khosla verklaarde: "Er bestaat al lange tijd een dringende, onvervulde klinische behoefte aan zeer gerichte behandelingen voor idiopathische pulmonale fibrose. We zijn verheugd om samen te werken met Simcere om doorbraken op het gebied van chemische biologie gezamenlijk verder te vertalen naar klinische toepassingen."

Over Simcere Pharmaceutical

Simcere Pharmaceutical (2096.HK) is een farmaceutisch bedrijf dat wordt gedreven door innovatie en onderzoek en ontwikkeling (R&D) en heeft het National Key Laboratory for Neurology and Oncology Drug Development opgericht. Het bedrijf richt zich op de domeinen neurowetenschappen, oncologie, auto-immuunziekten en infectiebestrijding, terwijl het zich tegelijkertijd actief toelegt op ziektegebieden waarvoor een grote onvervulde klinische behoefte bestaat. Daarmee geeft het invulling aan zijn missie: 'Voor patiënten, voor het leven'. Door zowel eigen onderzoek en ontwikkeling als samenwerkingsgerichte innovatie te benutten, heeft het bedrijf strategische partnerschappen opgebouwd met tal van innovatieve bedrijven en onderzoeksinstellingen. Ga voor meer informatie naar www.simcere.com