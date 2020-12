Simpl erhält bei den India Fintech Awards 2020 den Titel „Fintech Startup of the Year"

Über 2500 führende Online-Händler wie Zomato, Bigbasket, Dunzo usw. sind bereits Teil des Händlernetzwerks. So baut Simpl die Zukunft der kreditbasierten Zahlungen für Verbraucher, die mobil einkaufen, in Indien auf - vollständig digital, reibungslos, transparent, inklusive und personalisiert.

Das Konzept inspiriert sich an der uralten Tradition einer indischen „Khaata" also eines Kontobuchs, wie sie von Händlern für ihre Stammkunden benutzt werden. Simpl hat es auf den digitalen Handel angepasst. Simpl ermöglicht es Händlern, ihren Kunden sichere und nahtlose 1-Klick-Checkouts zu bieten, und Kunden können mit der Buy Now Pay Later Kreditlinie von Simpl ihre Transaktionen aggregieren. Sie erhalten starken Käuferschutz und die Möglichkeit eines sofortigen Chargebacks. Durch die Bereitstellung dieses erstklassigen mobilen Einkaufserlebnisses hilft Simpl Händlern, eine bessere Warenkorbkonversion sowie höhere Ausgaben und Bestellhäufigkeit zu erzielen und gleichzeitig die Treue und Kundenbindung zu fördern.

Nityanand Sharma , der Mitbegründer und CEO von Simpl, sagte zu dieser Auszeichnung: „Unser Team ist überglücklich über diese Ehre. Wir sind glücklich und stolz auf diesen Sieg, der die harte Arbeit anerkennt, die wir in die Entwicklung eines Produkts gesteckt haben, dass das Zahlungserlebnis sowohl für Händler als auch für Kunden komplett verändert. Simpl hat sich zur weltweit größten Plattform für kleine Zahlungen, die häufig geleistet werden, entwickelt. Wir befinden uns an einem Wendepunkt, denn Buy Now Pay Later etabliert sich immer stärker als Mainstream-Zahlungskategorie. Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung für alle Anstrengungen unseres Teams. eine neue Zahlungskategorie und ein bahnbrechendes Kundenergebnis zu schaffen.

Informationen zu Simpl:

Simpl ist ein im Jahr 2015 gegründetes indisches Startup-Unternehmen. Es ist die weltweit größte Pay-Later-Plattform für kleine Zahlungen, die häufig durchgeführt werden. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie unseren Blog oder verbinden Sie sich mit uns auf LinkedIn .

