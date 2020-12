Simpl recebe o título Startup do Ano da Fintech no India Fintech Awards 2020

O Indian Fintech Award faz parte do Fórum Fintech da Índia que reconhece todos os anos empreendedores/empresas/líderes da Fintech por demonstrarem sucesso significativo no lançamento de produtos e serviços inovadores, redefinindo categorias de negócios, uso de tecnologias disruptivas, liderança inovadora e por seu impacto no ecossistema fintech geral.

Com mais de 2.500 comerciantes on-line líderes na categoria, como Zomato, Bigbasket, Dunzo, etc., em sua rede de comerciantes, a Simpl está desenvolvendo o futuro dos pagamentos baseados em crédito para os consumidores mobile-first na Índia - totalmente digital, sem atrito, transparente, inclusivo e personalizado.

Inspirando-se na antiga tradição de uma Khaata ou guia (Livro das contas) usada pelos comerciantes para atender seus clientes regulares, a Simpl está ampliando esse conceito para o comércio digital. A empresa permite que os comerciantes ofereçam aos seus consumidores uma experiência segura e contínua de finalização em um clique, enquanto os consumidores podem agregar suas transações com a linha de crédito Buy Now Pay Later (Compre agora e pague depois) da Simpl, obter forte proteção ao comprador e estorno instantâneo. Ao impulsionar esta experiência de compra mobile-first que é a melhor da categoria, a Simpl ajuda os comerciantes a aumentar a conversão do carrinho, o tamanho da cesta e a frequência dos pedidos, juntamente com a fidelidade e retenção de seus clientes.

Ao comentar sobre a premiação, Nityanand Sharma, cofundador e CEO da Simpl, declarou: "Nossa equipe está em êxtase com esta honra. Estamos felizes e orgulhosos desta vitória, como reconhecimento do trabalho árduo que dedicamos à construção de um produto que transforma completamente a experiência de pagamento, tanto para comerciantes quanto para consumidores. Hoje, a Simpl é a maior plataforma de pagamento posterior do mundo para pequenos pagamentos feitos com frequência. Estamos em um ponto de inflexão em nossa jornada de trazer o Buy Now Pay Later como uma categoria tradicional de pagamentos. Este prêmio é um reconhecimento de todos os esforços que nossa equipe dedicou à criação de uma nova categoria de pagamentos e uma experiência inovadora para o consumidor."

A Simpl é uma startup indiana fundada em 2015, considerada a maior plataforma de pagamento posterior do mundo para pequenos pagamentos feitos com frequência. Para saber mais, acesse nosso Blog ou entre em contato conosco pelo LinkedIn.

