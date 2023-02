Singapurs Plattform für erneuerbare Energien „athein" will 1 Milliarde Dollar für Solar- und Windkraftanlagen beschaffen

SINGAPUR und HANOI, Vietnam und MANILA, Philippinen, 16. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Der unabhängige Energieerzeuger athein aus Singapur, der kürzlich als Joint Venture von vier südostasiatischen Unternehmen gegründet wurde, hat sich das ehrgeizige Ziel gesetzt, in den nächsten drei Jahren 1 Milliarde Dollar zu beschaffen. Damit soll seine Solar- und Windenergie-Pipeline in Australien, Indien, den Philippinen und Vietnam finanziert werden, die derzeit 2 GWp an in Betrieb befindlichen Anlagen und Projekten in der Entwicklungsphase umfasst.

„Wir leben im goldenen Zeitalter der erneuerbaren Energien. Trotz sinkender Subventionen für saubere Energie, trotz der aktuellen wirtschaftlichen Turbulenzen – Inflation, Währungsschwankungen, Engpässe in der Lieferkette und Logistik – wird 2023 ein weiteres Rekordjahr für Investitionen in grüne Energie werden", sagte Milan Koev, Mitbegründer und CEO von athein. .

Angesichts der hohen Inflationsraten trifft es in der Regel zuerst die Grundversorgung – den Strom. 2023 werden die Stromkosten in den wichtigsten Volkswirtschaften im asiatisch-pazifischen Raum um etwa 25 % steigen. Die Preise für Flüssiggas liegen 2,5-mal höher als 2019, die Kohlepreise haben sich vervierfacht.

Edmund Yen, Mitbegründer und CCO von athein fügte hinzu: „Mit der jüngsten Ankündigung der EVN in Vietnam, die Preise für Endkunden um fast 20 % anzuheben, den Großhandelsmarktpreisen auf den Philippinen und in Teilen Australiens, die im Monatsdurchschnitt 8 PHP bzw. 0,20 AUD pro kWh erreichen, und den Aufwärtstrends in Indien steuern wir auf eine Stromkrise zu. Eine Krise, in der Unternehmen und Haushalte verzweifelt nach Alternativen suchen."

„Infolgedessen sind die Stromgestehungskosten für erneuerbare Energien in der Region 46 % niedriger als die durchschnittlichen Endverbrauchertarife im Jahr 2022", schloss Dzung Nguyen, Mitbegründer und Leiter von Vietnam bei athein.

Darüber hinaus sind wir nur noch 20 Monate vom ersten RE100-Meilenstein entfernt, dem Jahr 2025, in dem rund 300 große multinationale Unternehmen ihre Netto-Null-Emissionen erreichen müssen. Wood Mackensey schätzt, dass bilaterale Stromabnahmeverträge für erneuerbare Energien im asiatisch-pazifischen Raum in den nächsten drei Jahren um mehr als 120 % wachsen werden. Das entspricht einem Volumen von 56 GWp an Stromabnahmeverträgen. Allerdings steigt die Stromnachfrage in der gesamten Region APAC langsam wieder auf das Niveau vor der Pandemie. S&P Global prognostiziert für die nächsten zehn Jahre ein CAGR von 4,5 %. In Verbindung mit den höheren Zielen der asiatischen Regierungen für erneuerbare Energien, die auf der COP26 auf durchschnittlich 62 % bis 2035 angehoben wurden, wird erwartet, dass der Zubau von Solar- und Windenergie im nächsten Jahrzehnt mehr als 1.000 GWp erreichen wird.

Informationen zu athein Holding:

athein ist ein Joint Venture zwischen ATAD Steel Structure Corporation, Hexagon Holdings, Inpos Ltd. und Invenic Inc. Die Plattform unterstützt ihre multinationalen Industriekunden beim Erreichen ihrer Netto-Null-Ziele und plant, bis 2026 1 GWp und bis 2030 5 GWp aus erneuerbaren Energien zu erzeugen.

