Joint-Venture de Energias Renováveis de Singapura 'athein' quer arrecadar US$ 1 bilhão para energia solar e eólica

SINGAPURA e HANÓI (Vietnã) e MANILA (Filipinas), 15 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Fundada recentemente como uma parceria entre quatro empresas do sudeste asiático, a athein, uma empresa de plataforma de Produtores Independentes de Energia sediada em Singapura, estabeleceu a meta ambiciosa de arrecadar US$ 1 bilhão nos próximos três anos para financiar seu 'pipeline' de energia solar e eólica na Austrália, na Índia, nas Filipinas e no Vietnã. Atualmente, os ativos operacionais e projetos em desenvolvimento da empresa têm uma capacidade total de 2 GWp.

"Estamos vivendo uma era áurea no setor de energias renováveis. Apesar da diminuição dos subsídios para energias limpas e da atual turbulência econômica - as taxas de inflação, as moedas voláteis, os gargalos na cadeia de suprimentos e logística -, 2023 será outro ano recorde para o investimento de capital em energia verde", comentou Milan Koev, cofundador e diretor executivo da athein.

Geralmente, a primeira vítima das altas taxas de inflação é um bem muito básico: a eletricidade. Em 2023, o aumento anual do custo da eletricidade nas principais economias da região Ásia-Pacífico é de cerca de 25%. Os preços do gás natural liquefeito são 2,5 vezes maiores do que em 2019, e os preços do carvão quadruplicaram.

Edmund Yen, cofundador e diretor comercial da athein, acrescentou: "Com o mais recente anúncio da EVN no Vietnã, que aumenta os preços de varejo em quase 20%, com os preços do mercado atacadista nas Filipinas e em partes da Austrália atingindo níveis médios mensais de 8 PHP e 0,20 AUD por kWh, respectivamente, e com as tendências de crescimento verificadas na Índia, estamos a caminho de uma crise energética. Uma crise na qual as empresas e famílias estão desesperadas por alternativas".

"Como resultado, em 2022, o custo nivelado das energias renováveis na região foi, em média, 46% mais baixo do que a média das tarifas dos usuários finais", concluiu Dzung Nguyen, cofundador e diretor da athein para o Vietnã.

Além disso, estamos a apenas 20 meses do primeiro marco da RE100, o ano de 2025, que desencadeará o prazo para que cerca de 300 grandes conglomerados multinacionais atinjam a neutralidade carbônica. A Wood Mackensey prevê que, nos próximos 3 anos, a taxa de crescimento anual composta para acordos bilaterais de compra de energia renovável na região Ásia-Pacífico será superior a 120%. Isso se traduz em contratos de compra de energia no valor de 56 GWp. Por outro lado, a demanda de energia está se recuperando lentamente para os níveis pré-Covid em toda a região Ásia-Pacífico, e a S&P Global prevê uma taxa de crescimento anual composta de 4,5% para a próxima década. Juntamente com o aumento das metas de utilização de energias renováveis nos países asiáticos da COP26 (definidas, em média, para 62% até 2035), estima-se que, na próxima década, os novos contratos de energia solar e eólica superem 1000 GWp.

Sobre a Holding athein:

A athein é uma parceria entre a ATAD Steel Structure Corporation, a Hexagon Holdings, a Inpos Ltd. e a Invenic Inc. Com a missão de ajudar seus clientes de fabricação multinacionais a atingir suas metas de neutralidade carbônica, a empresa planeja operar 1 GWp de ativos renováveis até 2026 e 5 GWp até 2030.

FONTE athein

SOURCE athein