Het in Singapore gevestigde Renewable Energy JV-platform "athein" is klaar om voor zonne- en windenergie USD 1 miljard in te zamelen

Het in Singapore gevestigde IPP-platformbedrijf athein , onlangs opgericht als een samenwerkingsverband tussen vier bedrijven in Zuidoost-Azië, stelt zich een ambitieus doel om in de komende drie jaar USD 1 miljard in te zamelen om zijn plannen voor zonne- en windenergie in Australië, India, de Filipijnen en Vietnam te financieren, momenteel op 2 GWp van bedrijfsmiddelen en projecten in ontwikkeling.

"We leven in de Gouden Eeuw van hernieuwbare energiebronnen. Ondanks de afnemende subsidies voor schone energie, de huidige economische onrust, de hoge inflatie, de volatiele valuta's, de toeleveringsketen en logistieke knelpunten, zal 2023 opnieuw een recordjaar worden voor de inzet van kapitaal in groene stroom", aldus Milan Koev, medeoprichter en CEO van athein.

Als gevolg van hoge inflatie moet een basisvoorziening als elektriciteit het meestal als eerste ontgelden In 2023 zijn de kosten van elektra in belangrijke economieën in Azië-Pacific jaarlijks met ongeveer 25% gestegen. De prijzen voor LNG zijn 2,5 keer hoger dan in 2019 en de prijzen voor kolen zijn zelfs verviervoudigd.

Edmund Yen, medeoprichter en CCO van athein voegde hieraan toe: "Met de laatste aankondiging van EVN in Vietnam, waarbij de retailprijzen met bijna 20% zijn gestegen, bereikten de groothandelsprijzen van de Filipijnen en delen van Australië maandelijks gemiddelde niveaus van 8 PHP per kWh en 0,20 AUD, en de opwaartse trends in India, stevenen we af op een elektriciteitscrisis. Een crisis waarin bedrijven en huishoudens wanhopig op zoek zijn naar alternatieven."

"Als gevolg hiervan is de LCOE (Totale kosten gedurende de levensduur) van hernieuwbare energiebronnen in de regio in 2022 gemiddeld 46% lager dan de gemiddelde tarieven voor eindgebruikers", concludeert Dzung Nguyen, medeoprichter en hoofd van Vietnam voor athein.

Bovendien zijn we slechts 20 maanden verwijderd van de eerste RE100-mijlpaal, het jaar 2025, dat de deadline activeert voor zo'n 300 grote multinationals om netto nul te bereiken. Wood Mackensey schat voor de komende 3 jaar een CAGR (jaarlijks samengesteld groeipercentage) van meer dan 120% voor bilaterale overeenkomsten voor de aankoop van hernieuwbare energie in Azië-Pacific. Dit vertaalt zich in 56 GWp aan PPA's (stroomafnameovereenkomsten). Aan de andere kant herstelt de vraag naar stroom zich langzaam naar het niveau van vóór Covid-19 in APAC, met een prognose van S&P Global CAGR van 4,5% voor het komende decennium. In combinatie met de verhoogde doelstellingen voor hernieuwbare energie van Aziatische regeringen van COP26 (klimaatconferentie), vastgesteld op gemiddeld 62% in 2035, wordt verwacht dat nieuwe zonne- en windtoevoegingen in het komende decennium meer dan 1.000 GWp zullen bereiken.

Over athein Holding:

athein is een samenwerkingsverband tussen ATAD Steel Structure Corporation, Hexagon Holdings, Inpos Ltd. en Invenic Inc. Het platformbedrijf zet zich in om zijn multinationale productieklanten te helpen hun doelstellingen voor netto nul te bereiken en is van plan om in 2026 1 GWp aan hernieuwbare activa te exploiteren en 5 GWp in 2030.

