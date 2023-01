Sinopec veröffentlicht das „Sinopec-Weißbuch zur grünen und kohlenstoffarmen Weiterentwicklung 2022"

Stärkung nachhaltiger Vorteile zur Beschleunigung einer qualitativ hochwertigen Weiterentwicklung und zur Erreichung der „Dual Carbon"-Ziele

PEKING, 17. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Die China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec") veröffentlichte am 13. Januar das „Sinopec-Weißbuch zur grünen und kohlenstoffarmen Entwicklung 2022" (das „Weißbuch"), in dem sie ihre Visionen und Praktiken in den Bereichen strategischer Fahrplan, institutioneller Mechanismus, Initiativen für saubere Energie und wirtschaftliche Ressourcennutzung darlegt.

Thousands of Migrating Egrets Visit and Breed in the Sinopec ZRCC Egret Nature Reserve Every Year.

Sinopec war das erste chinesische Unternehmen, das 2012 ein „Umweltschutz-Weißbuch" veröffentlichte, in dem sie sich verpflichtete, eine umweltfreundliche und kohlenstoffarme Entwicklung zu fördern. In den letzten zehn Jahren hat Sinopec Initiativen zur Verbesserung der Energieeffizienz, zum Aufbau nachhaltiger Betriebsabläufe und zum ökologischen Schutz der Flussgebiete des Jangtse und des Gelben Flusses durchgeführt. Sinopec hat außerdem einen Aktionsplan veröffentlicht, um bis 2030 den Höhepunkt der Kohlenstoffemissionen zu erreichen, und wurde 12 Jahre in Folge zum „China Low-Carbon Model" ernannt.

„Das Whitepaper spiegelt die Bemühungen von Sinopec wider, die grüne und kohlenstoffarme Entwicklung voranzutreiben. Es wird der neue Ausgangspunkt für die Verankerung unserer Strategien sein, um die Agenden für die Weiterentwicklung und Emissionssenkung durch kurz- und langfristige Initiativen auszubalancieren, den Kohlenstoffausstoß und die Umweltverschmutzung zu reduzieren, grüne Transformation und Wachstum zu koordinieren, die grüne und kohlenstoffarme Weiterentwicklung zu beschleunigen, grüne Wettbewerbsvorteile zu stärken, bedeutende Beiträge zur kohlenstoffarmen Transformation der chinesischen Energie- und Chemieindustrie zu leisten und die Dual-Carbon-Ziele zu erreichen", erklärte Zhao Dong, Präsident von Sinopec.

Sinopec entwickelt ein industrielles Layout zur Entwicklung sauberer, kohlenstoffarmer, sicherer und effizienter Energie, erstellt eine grüne und kohlenstoffarme Vision zur Förderung eines effizienten Recyclings von Energieressourcen und verfolgt einen Fahrplan zur skalierten sauberen und kohlenstoffarmen Energieerzeugung, Energieeinsparung und Emissionsreduzierung, um die Netto-Null-Ziele zu erreichen.

Die „Dual Carbon"-Maßnahmen des Unternehmens sind in vollem Gange und zielen weiterhin auf die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen und die Senkung der Kohlenstoffintensität ab, wobei die Methanemissionen in der gesamten Industriekette verstärkt kontrolliert werden. Sinopec hat sich auch eingehend mit der Verwaltung von Kohlenstoffanlagen und dem Kohlenstoff-Fußabdruck von Produkten befasst und das erste Technologieunternehmen für die gesamte Kohlenstoffindustriekette in China gegründet.

Die Initiativen von Sinopec für eine saubere Produktion haben die Effizienz der Nutzung von Energie-, Wasser- und Landressourcen erheblich verbessert – insgesamt 4.469 Projekte zur Verbesserung der Energieeffizienz haben bisher 7,49 Millionen Tonnen Standardkohle eingespart, und bis Ende 2021 hat das Schiefergasfeld Fuling über 40 Hektar Land vor Verschmutzung gerettet, was 56 Fußballfeldern entspricht.

Weitere Informationen finden Sie auf Sinopec.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1983762/Thousands_Migrating_Egrets_Visit_Breed_Sinopec_ZRCC_Egret_Nature_Reserve.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg

SOURCE SINOPEC