Siteimprove établit une nouvelle référence en matière d'intelligence de contenu pour s'imposer dans le domaine de la recherche basée sur l'IA : un contenu d'entreprise conçu avec un objectif précis et pertinent, et pas seulement dans un souci de rapidité

La plateforme Siteimprove.ai s'enrichit de deux nouveaux agents afin de renforcer ses analyses avancées en matière d'AEO : l'agent de rédaction et d'optimisation de contenu et l'agent de remédiation PDF

DENVER, 10 juin 2026 /PRNewswire/ -- SYMPOSIUM MARKETING GARTNER – Siteimprove, un leader dans le domaine de l'intelligence de contenu agentique, a annoncé aujourd'hui le lancement de deux nouveaux agents d'IA qui s'appuient sur les fonctionnalités récemment dévoilées d'analyse en matière d'optimisation pour les moteurs de réponse (AEO). Les nouveaux agents sont l'agent de rédaction et d'optimisation de contenu et l'agent de remédiation PDF pour l'accessibilité numérique. Cela permet d'intégrer directement l'intelligence de recherche basée sur l'IA et les normes d'accessibilité numérique dans le processus de création de contenu.

Les entreprises sont soumises à une pression croissante pour améliorer la visibilité de leur marque dans les moteurs de réponse basés sur l'IA et pour garantir l'accessibilité et la conformité au sein de leur écosystème numérique. Face à l'évolution rapide des besoins numériques, la plupart des entreprises peinent à faire face à la complexité des exigences actuelles en matière de contenu. Siteimprove résout ce problème en intégrant des agents d'IA directement dans les flux de travail liés au contenu, là où les équipes rencontrent le plus de difficultés.

Les équipes d'entreprise peuvent désormais créer en toute confiance du contenu ciblé et pertinent, adapté aux exigences de l'accessibilité numérique et de la recherche par IA, le tout sur une seule et même plateforme.

Résumé et avantages des nouveaux agents :

L'agent spécialisé dans la rédaction et l'optimisation de contenu : aide les organisations à créer du contenu à grande échelle, du brief au contenu prêt à être publié, tout en respectant les normes de la marque et en s'appuyant sur les analyses de performance d'AEO. Cet outil prend en charge les processus d'ébauche, de rédaction, d'optimisation et d'amélioration itérative assistés par l'IA, aidant ainsi les équipes à créer du contenu structuré à la fois pour un public humain et pour les moteurs de réponse basés sur l'IA, le tout au sein d'une plateforme unifiée.

aide les organisations à créer du contenu à grande échelle, du brief au contenu prêt à être publié, tout en respectant les normes de la marque et en s'appuyant sur les analyses de performance d'AEO. Cet outil prend en charge les processus d'ébauche, de rédaction, d'optimisation et d'amélioration itérative assistés par l'IA, aidant ainsi les équipes à créer du contenu structuré à la fois pour un public humain et pour les moteurs de réponse basés sur l'IA, le tout au sein d'une plateforme unifiée. L'agent de remédiation PDF : résout automatiquement les problèmes d'accessibilité à grande échelle, permettant ainsi aux organisations d'accélérer un processus manuel traditionnellement long et fastidieux. L'outil attribue automatiquement des balises aux fichiers PDF, ajoute une structure aux documents, corrige la hiérarchie des titres et aide à mettre les documents en conformité avec les normes WCAG et PDF-UA. Remédiation PDF professionnelle : pour les organisations ayant des besoins complexes en matière de remédiation, Siteimprove offre à ses clients la possibilité de choisir le niveau d'assistance qui leur convient le mieux : entièrement automatisé, supervisé par des experts humains, ou une combinaison des deux.

résout automatiquement les problèmes d'accessibilité à grande échelle, permettant ainsi aux organisations d'accélérer un processus manuel traditionnellement long et fastidieux. L'outil attribue automatiquement des balises aux fichiers PDF, ajoute une structure aux documents, corrige la hiérarchie des titres et aide à mettre les documents en conformité avec les normes WCAG et PDF-UA.

« Le lancement d'aujourd'hui s'appuie sur les analyses avancées d'AEO que nous avons publiées récemment. » Grâce à nos nouveaux agents de rédaction et d'optimisation de contenu et de remédiation PDF, nous aidons nos clients à déceler les lacunes en matière de visibilité pour l'IA, à corriger automatiquement les problèmes et à garantir que chaque élément de contenu, y compris les fichiers PDF, soit conforme et optimisé pour la recherche par IA. « Chaque nouvelle version de Siteimprove.ai nous rapproche de notre vision d'une plateforme unifiée d'intelligence de contenu agentique. » — Nayaki Nayyar, PDG de Siteimprove.

Le lancement de ces agents reflète une réalité fondamentale observée chez tous les clients professionnels de Siteimprove : un contenu accessible est un contenu prêt pour l'IA. La structure, la sémantique et la clarté conformes aux normes d'accessibilité sont précisément ce dont les moteurs de réponse ont besoin pour renforcer la visibilité des marques et la confiance dans le contenu. Siteimprove.ai est la seule plateforme qui regroupe l'accessibilité, la stratégie de contenu, la recherche et l'analyse de données au sein d'une solution unique destinée aux équipes d'entreprise.

Pour en savoir plus et découvrir ces agents en action, rejoignez-nous à Denver au stand n° 220 du Gartner Marketing Symposium, ou en ligne via le webinaire pour plus de détails.

À propos de Siteimprove

Fondée en 2003, Siteimprove transforme l'accès au monde numérique grâce à la plateforme d'intelligence de contenu agentique qui unifie l'accessibilité, l'analyse, la SEO/l'AEO et la stratégie de contenu. Aujourd'hui, les clients du classement Global 2000 des secteurs de la fabrication, de l'administration, de l'enseignement supérieur, des services financiers et de la santé font confiance à Siteimprove.ai, une plateforme d'intelligence de contenu agentique, pour fournir un contenu performant et conforme. Basée à Copenhague, Bellevue, Minneapolis et Londres, Siteimprove est une source de vérité unique et exploitable pour les équipes de développement et de contenu numérique des plus grandes entreprises mondiales, entités gouvernementales et établissements d'enseignement. Siteimprove est détenue majoritairement par Nordic Capital.