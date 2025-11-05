Sky Labs zieht mit Omron-Tochtergesellschaft „OMRON VENTURES" Investitionen an

Weltweit führender Anbieter von Blutdruckmessgeräten OMRON Healthcare unterzeichnet Absichtserklärung über strategische Partnerschaft

SEOUL, Südkorea, 6. November 2025 /PRNewswire/ -- Am 4. November 2025 gab Sky Labs bekannt, dass es Investitionen von OMRON Ventures (OVC: Minato-ku, Tokio), dem unternehmensgeführten Risikokapital (CVC) der Omron Group erhalten hat. Dies bedeutet, strategische Partnerschaften für die globale Geschäftsexpansion über einfache Finanzinvestitionen hinaus zu stärken.

"Cart BP" that can measure blood pressure even while sleeping

Darüber hinaus hat das Unternehmen eine Absichtserklärung (Memorandum of Understanding, MoU) mit OMRON Healthcare Co., Ltd. (Hauptsitz: Muko, Kyoto, Präsident und CEO: Ayumu Okada), einem weltweit führenden Anbieter von Blutdruckmessgeräten, unterzeichnet, um seine strategische Partnerschaft zu stärken.

Die Stärkung der Partnerschaft ist das Ergebnis von Sky Labs' „CART BP" und zeugt vom Vertrauen in das Wachstumspotenzial des Unternehmens im Bereich der Prävention chronischer Krankheiten und der Ausweitung seines globalen Geschäfts.

2024 unterzeichneten die beiden Unternehmen eine Absichtserklärung über den weltweiten Vertrieb und die Geschäftsentwicklung von „CART BP" sowie einen Vertrag über den Vertrieb früherer Produkte auf dem japanischen Markt.

Sky Labs hat das weltweit erste manschettenlose ringförmige Blutdruckmessgerät „CART BP" erfolgreich auf den Markt gebracht.

Das größte Merkmal von „Cart BP" ist, dass es kontinuierlich Daten zum Tages-, Schlaf- und Nachtblutdruck messen kann, um Bluthochdruck und Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorzubeugen.

Darüber hinaus ist es möglich, Veränderungen und Trends des Blutdrucks nach Uhrzeit, Datum und Monat im Alltag zu überprüfen, ohne eine Klinik oder ein ambulantes Messzentrum aufsuchen zu müssen.

OMRON Healthcare ist der branchenweit führende Hersteller von medizinischen Geräten, der Blutdruckmessgeräte für den Heim- und medizinischen Gebrauch sowie Lösungen für das Herz-Kreislauf-Management in mehr als 130 Ländern und Regionen weltweit anbietet.

Bis 2025 wurden weltweit insgesamt mehr als 400 Millionen Blutdruckmessgeräte verkauft, und wir entwickeln weiterhin innovative Produkte und Lösungen, um eine genaue und kontinuierliche Blutdruckkontrolle zu Hause zu gewährleisten.

Jack Byunghwan Lee, CEO von Sky Labs, sagte: „Unsere strategische Partnerschaft ist ein Erfolg, durch den die Technologie von Sky Labs sowohl hinsichtlich ihrer klinischen Wirksamkeit als auch ihrer wirtschaftlichen Machbarkeit nach globalen Standards anerkannt wurde.

Wir werden die Innovation auf dem globalen Gesundheitsmarkt vorantreiben, indem wir gemeinsam mit OMRON Healthcare, dem weltweit führenden Anbieter von Blutdruckmessgeräten, das Management chronischer Krankheiten ausbauen."

Informationen zu Sky Labs

Sky Labs wurde im September 2015 gegründet und ist ein führendes Start-up-Unternehmen im Gesundheitswesen, das CART (Cardio Tracker) entwickelt hat, ein ringförmiges medizinisches Gerät zur Überwachung von Krankheiten anhand von Herzsignalen, die über optische Sensoren erfasst werden. Anschließend entwickelte das Unternehmen CART BP, ein manschettenloses, ringförmiges Gerät, das eine kontinuierliche 24-Stunden-Blutdrucküberwachung ermöglicht, wertvolle Behandlungsinformationen liefert und einen bahnbrechenden Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität von Bluthochdruckpatienten leistet. Sky Labs hat mit dem südkoreanischen Unternehmen Daewoong Pharmaceutical einen exklusiven Vertriebsvertrag für CART BP im Inland unterzeichnet und bereitet sich auf den landesweiten Verkauf an Krankenhäuser, Kliniken und allgemeine Verbraucher vor.

Medienanfragen

Inok Jung [email protected]

Jeyoon Song [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2813033/Cart_BP_measure_blood_pressure_sleeping.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2765675/Sky_Labs_Logo.jpg